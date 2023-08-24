В Тбилиси прошло шествие, приуроченное ко Дню независимости Украины

«Поборемся за свободу» - акция под таким лозунгом прошла в Тбилиси. Шествие, приуроченное ко Дню независимости Украины, началось у памятника Тарасу Шевченко и завершилось у здания парламента. В нем приняли участие представители украинской диаспоры, беженцы и поддерживающие их жители Грузии, пишет SOVA.

«Украинцы – нация полная любви. Они ни на кого не нападают, они защищаются. Украина взяла на себя большую ответственность, и с победой Украины победит и Грузия. Потому что если голову дракону отрубят там - в Кремле, то и хвост тоже отрежут», - заявил один из участников шествия в интервью телекомпании «Пирвели».

Параллельно с Тбилиси День независимости Украины отмечают также в Кутаиси и Батуми. В этих городах с утра проходят разные мероприятия.

Между тем, с Днем независимости Украину поздравили и многие грузинские политики, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Президент Саломе Зурабишвили напрямую обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Записав видеообращение, она выразила уверенность, что «вместе мы отметим день победы Украины».

Президент Саломе Зурабишвили: «Уважаемый господин президент, дорогие украинские друзья, сегодня Грузия празднует вместе с вами День вашей независимости. Грузия хочет вместе с вами отпраздновать вашу независимость, за которую вы так храбро боретесь полтора года. Вместе мы отметим день вашей победы. С Днем независимости!»

Премьер Ираклий Гарибашвили: «Искренне поздравляю Украину с Днем Независимости! Желаю нашему дружественному украинскому народу скорейшего окончания войны, восстановления территориальной целостности, мира и процветания!»

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе: «Поздравляю наш дружественный украинский народ с Днем Независимости! Желаю мира, укрепления суверенитета и территориальной целостности!»

Мэр Тбилиси Каха Каладзе: «Поздравляю нашего друга Украину и героический народ с Днем Независимости Украины. Пусть ваша борьба принесет победу, независимость и мир!!! Желаю Украине территориальной целостности и процветания!»