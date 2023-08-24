Власть и оппозиция в Грузии по-разному поддержали воюющую Украину в ее День независимости. И только президент Грузии обратилась с видеообращением к ней. Официальные представители правительства и депутаты большинства ограничились краткими сообщениями в соцсетях. В свою очередь, оппозиция в Киеве провела неформальные встречи с руководством Украины.

Это второй День независимости Украины в условиях российского вторжения. В большинстве городов страны в этот день не было массовых мероприятий. Вместо парада в Киеве на Крещатике прошла выставка уничтоженной российской техники.

С Днем независимости Украину поздравили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, другие представители стран Запада.

На этом фоне официальный Тбилиси повел себя более чем сдержанно. Единственное видеообращение к Украине было опубликовано от имени президента Саломе Зурабишвили:

«Уважаемый господин президент, дорогие украинские друзья! Сегодня Грузия вместе с вами празднует День вашей независимости. Грузия поддерживает вашу независимость, за которую вы так храбро сражаетесь полтора года. Мы вместе отметим день вашей победы. С Днем независимости!» – объявила президент.

В отличие от оппозиции, власть делегацию в Киев не отправила и лишь в кратком поздравительном сообщении МИД выразила солидарность и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и Мамука Мдинарадзе также ограничились лаконичными поздравлениями в соцсетях.

Такое отношение официального Тбилиси, по словам главы комитета по правам человека, обусловлено поведением украинской стороны. Впрочем, Михаил Сарджвеладзе не смог ответить на вопрос, почему делегация из Грузии не присутствует на мероприятии и получили ли они приглашение. Сарджвеладзе считает, что взаимные обвинения не в интересах грузино-украинских отношений.

«Сегодня у украинского руководства нет такого отношения к Грузии, которое хотелось бы видеть человеку, рассматривающему их как приоритет. К сожалению, это реальность. Что же касается самого мероприятия (в Киеве), то получается, что президентов приглашают, так оно и было запланировано, что привело к приглашению конкретного состава, конкретных лиц. А факт неприглашения, наверное, второстепенный. Что касается содержания, то главное, что мы от всей души поздравляем всю Украину с Днем независимости и желаем ей как можно быстрее нейтрализовать все риски, которые угрожают ее суверенитету и независимости. Это является приоритетом и для нас. Со своей стороны, Грузия, по всей видимости, остается в режиме односторонней дружбы», – подытожил Сарджвеладзе.

Оппозиция ответила из Киева. По словам одного из лидеров ЕНД Левана Бежашвили, как и год назад, лидеры и представители «Грузинской мечты» старательно избегают упоминания России в украинском контексте. Все это свидетельствует об очевидном крене грузинской власти в сторону России, заключил депутат:

«Эта прискорбная реальность, когда официальные лица Грузии не стоят рядом с цивилизованным миром, говорит о том, что власть стремится к России. О чем еще говорить, когда, не переставая обвинять Украину в ухудшении отношений, власть не только не присоединилась к санкциям против России, а, напротив, еще шире открыла границы, в разы нарастила торговлю, помогая России в обходе санкций. Я не говорю даже о гуманитарных акциях. Грузия показательно дистанцируется от цивилизованного мира, выступая на стороне агрессора».

В свою очередь, по словам одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, сдержанная реакция Тбилиси более чем показательна:

«То, что «Грузинская мечта» ни на одном уровне не представлена в Киеве, говорит о том, что у них нет сочувствия к народу Украины, так как они являются проводниками российских интересов в Грузии. Для людей, которые защищают свою власть с помощью России, свобода и независимость стали бранными словами. При этом лидеры «Мечты» заверяют, что своей поддержкой России они сохранили для нас мир. Нет, господа, мир в Грузии обеспечен не вашим стоянием на коленях, а героическим сопротивлением Украины и поддержкой цивилизованного мира. Именно это является гарантией того, что Россия не нападет на Грузию».

Несмотря на позицию власти, День независимости Украины был широко отмечен в Тбилиси и Батуми. Многочисленные творческие вечера, автопробеги, благотворительные аукционы и концерты проходили в течение всего дня. Завершилось все массовым шествием по проспекту Руставели и митингом перед зданием парламента в Тбилиси.

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