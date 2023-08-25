Компания «Никора» взвалила вину за котлеты с сальмонеллой на поставщика

Компания «Никора» подтверждает факт отравления 8 человек готовыми продуктами, купленными в сети супермаркетов, однако при этом винит в произошедшем поставщика, сообщает телекомпания «Пирвели»:

«С поступлением информации, мы сразу же выполнили все указания агентства (Национальное агентство продовольствия), активно с ними сотрудничаем, установили причину – куриное филе «Грако», которое использовалось при производстве котлет, их нам поставила компания «Джео Дистрибуция». Разумеется, мы проинформировали упомянутую компанию о случившемся и сразу же сняли с продажи эту партию», — говорится в сообщении компании.