В котлетах по-киевски в сети тбилисских супермаркетов «Никора» нашли сальмонеллу

Бактерии сальмонеллы обнаружены в котлетах по-киевски, продаваемых в тбилисской сети «Никора Трейд», в отделе готовых блюд, сообщило Национальное агентство продовольствия.

Проверка была проведена после сообщения центра по контролю заболеваний о пищевом отравлении восьми человек, у всех был подтвержден сальмонеллез.

Производство готовых блюд АО «Никора Трейд» в Тбилиси оштрафовано, производственный процесс был временно приостановлен. Изъято и уничтожено 22 кг «котлет по-киевски», 100 килограммов других продуктов и 20 кг куриного филе, в котором был обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

Под управлением «Никора Трейд» находятся сеть супермаркетов «Никора», «Либре» и «Нугеши». При этом супермаркет «Никора» имеет международный сертификат ISO 9001:2008 по управлению качеством и безопасностью пищевых продуктов.

Компания пока не прокомментировала ситуацию с опасными киевскими котлетами, сообщает агентство «Новости-Грузия».