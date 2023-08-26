Южная Осетия празднует 15 лет со дня признания Россией

Самопровозглашенная республика Южная Осетия сегодня, 26 августа, отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Российской Федерацией.

В Южную Осетию на празднование 15-летия признания независимости республики Россией прибудут более 20 официальных делегаций из РФ и других ряда дружественных стран. Праздничные торжества в честь юбилейной даты посетят делегации из Госдумы и Совета Федерации России, Никарагуа, Приднестровья, Северной Осетии, самопровозглашенной республики Абхазия и т.н. ДНР, аннексированного Россией Крыма, Кабардино-Балкарии и др. Все они уже прибыли в Цхинвали. Российскую делегацию возглавляет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в составе делегации также детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.

В субботу состоится церемония подписания соглашения сотрудничестве между парламентами Южной Осетии и РСО-Алания, пройдет выставка произведений югоосетинских и российских художников, показ документального фильма «Независимая», торжественное собрание и концерт классической и оперной музыки с участием артистов России, Северной и Южной Осетии. Кроме того, будет организовано народное гулянье, состоятся осетинский праздник (ирон хъазт) и презентация осетинской национальной кухни, а вечером будет организован большой праздничный концерт эстрадных звезд России, Северной и Южной Осетии.

День признания независимости Южной Осетии отмечается 26 августа. Именно в этот день в 2008 году Российская Федерация признала независимость Южной Осетии, с тех пор в республике это национальный праздник. Вслед за Россией независимость республики также признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.