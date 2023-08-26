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В Тбилиси прошла панихида по семье, погибшей в Шови

В тбилисской церкви Кашвети прошла гражданская панихида по семье, погибшей в результате схода оползня в Шови. Во время стихийного бедствия в Раче погибли четыре члена семьи Георгия Дудашвили - его жена и трое детей. 26 августа их похоронят на кладбище в Сабуртало, сообщает SOVA.

«Для нас это большая трагедия, мне даже говорить сложно, выражаю соболезнования семье и всей Грузии», - сказал один из родственников погибших.

Между тем, поиск пропавших в зоне стихийного бедствия в Раче продолжается, сообщает мэр муниципалитета Они Серги Хидишели.

«Поисковые работы продолжаются в активном режиме, как в месте стихии, так и в руслах рек Чанчахи и Риони, на территории муниципалитета Они и на территории муниципалитета Амбролаури. Пока существует хоть небольшой шанс, поисковые работы будут продолжаться», - сказал он.

Напомним, что 3 августа в Шови сошел оползень. В первый же день спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. На данный момент обнаружены 29 погибших, 28 из них опознаны. Продолжаются поиски четверых пропавших без вести, среди них трое детей.

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