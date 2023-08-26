В Цхинвали прошел автопробег в честь Дня независимости

Молодежь самопровозглашенной республики Южная Осетия организовала в субботу автопробег, посвященный 15-летию признания независимости республики со стороны России.

Старт акции был дан с Привокзальной площади. Участники праздничного автопробега проехали по столичным улицам на машинах, украшенных осетинскими, российскими и абхазскими флагами. В автопробеге приняли участие более 70 автомобилей, сообщает информагентство «Рес».

Мероприятие организовали молодежное крыло партии «Ныхас» и новое молодежное общественное движение «Феникс».