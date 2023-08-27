Рядом с монастырем Шио-Мгвиме, недалеко от Мцхета, произошел обвал скалы

Обвал скалы произошел у средневекового монастыря Шио-Мгвиме, расположенного недалеко от Мцхета. По предварительным данным, пострадавших нет.

На видеокадрах, которое распространяют очевидцы, - сам момент схода земельной массы и то, как туристы в панике покидают территорию монастыря.

Средневековый монашеский архитектурный комплекс в Грузии Шио-Мгвиме расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура), примерно в 30 км от грузинской столицы Тбилиси, пишет SOVA.