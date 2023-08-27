Рядом с монастырем Шио-Мгвиме, недалеко от Мцхета, произошел обвал скалы

Обвал скалы произошел у средневекового монастыря Шио-Мгвиме, расположенного недалеко от Мцхета. По предварительным данным, пострадавших нет.
На видеокадрах, которое распространяют очевидцы, - сам момент схода земельной массы и то, как туристы в панике покидают территорию монастыря.
Средневековый монашеский архитектурный комплекс в Грузии Шио-Мгвиме расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура), примерно в 30 км от грузинской столицы Тбилиси, пишет SOVA.
- Оползневые процессы в Грузии активизировались этим летом. 3 августа курорт Шови стал местом трагедии - сошел оползень. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия вывезены 210 человек. По последним данным, погиб 31 человек, ведутся поиски двоих пропавших без вести.
- Обвал земляной массы произошел также на 107-м км дороги Кутаиси (Чома)-Альпана-Мамисони и дороги Сачхере-Рача. В Департаменте автомобильных дорог Грузии сообщили, что стена треснула ранее, из-за чего проезжую часть пришлось обнести заграждениями, а движение разрешить только по одной полосе. К счастью, никто не пострадал - меры предосторожности были предприняты заранее, сообщило ведомство.
Форум