Бывшего детского омбудсмена России не пустили в Грузию

Грузинские пограничники запретили въезд в страну экс-полномоченному при президенте РФ по правам ребёнка, адвокату Павлу Астахову. Он планировал выехать через Грузию в Турцию, где проходят съемки нового документального фильма.

«Отсняв в Армении со съемочной группой «Спаса» материал для фильма о «Ноевом ковчеге» и «Всемирном потопе», мы пересекали армяно-грузинскую границу, чтобы транзитом проехать в Турцию, к Арарату, где также запланирована была съемка. Но на грузинской границе пограничники, незаконно и безосновательно продержав нас почти семь часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказали нам с режиссером фильма в транзите», – заявил Астахов российскому государственному агентству ТАСС.

При этом он назвал действия грузинских пограничников «провокацией» и «произволом». «Нам даже не предоставили переводчика», – уточнил Павел Астахов.

По его словам, инцидент произошел 25 августа, после чего он вернулся в Армению и добрался к месту назначения через Стамбул.

Отметим, что ранее Астахов посещал территории Украины, оккупированные Россией. Он, в частности, снял документальный фильм «Чудо на фронте, или в окопах атеистов нет».