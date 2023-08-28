Бывшего детского омбудсмена России не пустили в Грузию

Грузинские пограничники запретили въезд в страну экс-полномоченному при президенте РФ по правам ребёнка, адвокату Павлу Астахову. Он планировал выехать через Грузию в Турцию, где проходят съемки нового документального фильма.
«Отсняв в Армении со съемочной группой «Спаса» материал для фильма о «Ноевом ковчеге» и «Всемирном потопе», мы пересекали армяно-грузинскую границу, чтобы транзитом проехать в Турцию, к Арарату, где также запланирована была съемка. Но на грузинской границе пограничники, незаконно и безосновательно продержав нас почти семь часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказали нам с режиссером фильма в транзите», – заявил Астахов российскому государственному агентству ТАСС.
При этом он назвал действия грузинских пограничников «провокацией» и «произволом». «Нам даже не предоставили переводчика», – уточнил Павел Астахов.
По его словам, инцидент произошел 25 августа, после чего он вернулся в Армению и добрался к месту назначения через Стамбул.
Отметим, что ранее Астахов посещал территории Украины, оккупированные Россией. Он, в частности, снял документальный фильм «Чудо на фронте, или в окопах атеистов нет».
- Павел Астахов подал в отставку с поста уполномоченного по правам ребенка в 2016 году после трагедии на Сямозере в Пряжинском районе Республики Карелия, где во время шторма погибли дети. Омбудсмен задал выжившим девочкам вопрос «Ну что, как поплавали?».
- Сына Павла Астахова Антона в прошлом году суд в Саратове приговорил к 3,5 годам колонии общего режима, признав виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
- Грузинские власти периодически отказывают во въезде в страну как российским независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам, так и россиянам, поддерживающим политику Кремля и российское вторжение в Украину.
- В конце прошлой недели в Грузию не пустили автора проекта «Экскурсии по Грузии» (TravelGeorgia), писателя и путешественника Алексея Мухранова.
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