Грузия пустила в страну украинцев, которым ранее отказывала во въезде

Грузинские пограничники пропустили в страну шестерых граждан Украины из Херсонской области, которым ранее, 17 августа, отказали во въезде.

Десять дней украинцы, которым грозило возвращение на территорию, подконтрольную российским властям, провели в буферной зоне, отмечает издание «Медиазона» со ссылкой на правозащитную организацию UnMode.

Журналисты напоминают, что осенью прошлого года Россия, отступая из Херсона, принудительно вывезла оттуда осужденных, которых затем поместили в российские колонии. Тех, у кого позже закончился срок, зачастую отправляют в центры временного содержания иностранцев.

Пятеро граждан Украины, которых 17 августа не пустили в Грузию, как раз являлись такими бывшими заключенными. Еще один украинец въехал в Россию самостоятельно, но был помещен в фильтрационный лагерь. Все они, попытавшись пересечь российско-грузинскую границу, наотрез отказывались возвращаться на территорию России.