Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии. «Эхо Кавказа» узнавало, как это может произойти и согласны ли с ним пользователи социальных сетей.

– Как вы считаете, как это возможно?

Серго: Я думаю, что, если Россия проиграет войну, ничего невозможного больше не будет. Не только Грузия сможет вернуть свои законные территории, но и другие страны, и весь мир вздохнет с облегчением. Я думаю, что люди перестанут смотреть со страхом на это государство, чего годами добивались российские вожди. Сегодня путинский режим не несет миру ничего кроме страха, ненависти, убийств и грабежа, потому с победой Украины всем станет легче. Я не знаю, как это произойдет, но, да – я верю, что победа Украины принесет Грузии территориальную целостность.

Таня: Я верю в то, что Грузия восстановит свою территориальную целостность. Справедливость должна восторжествовать, однако я считаю, что произойти это должно мирным путем. Россия сейчас пытается присоединить оккупированные территории, и понятно, что, пока во власти у них будет находиться этот режим, РФ всегда будет пытаться присоединять к себе территории соседних государств. Пока только Украина может остановить этот кровавый режим, и, конечно, только после этого мы сможем начать думать о восстановлении нашей территориальной целостности. Однако я не считаю, что это произойдет автоматически, с победой Украины.

Мераб: Это красивые слова, но все это больше похоже на полную утопию или на хороший тост. Даже если мы представим полнейшее поражение России, а Украина пока сама должна вернуть свои территории, что совершенно непростое дело, никто в Южной Осетии не согласится без боя сдаваться Тбилиси, я уже не говорю об Абхазии. Это не тот вопрос, который может решиться только лишь победой Украины, и уж тем более не вопрос, который решится со сменой властей в России. Потому я считаю, что заявление президента Зеленского – это просто красивые слова и ничего больше.

Дато: Да, если с помощью всего мира Украина победит в войне против России, то и Грузия значительно приблизится к моменту возращения своих территорий. Не скажу, как это может произойти, уверен, что существует миллион возможностей, но надеюсь, что варианты с использованием военной силы не будут рассматриваться. Да и надеюсь, что наши власти хоть какую-то активность проявят в этом направлении, а то кажется, что их все устраивает. В общем, в ожидании этой великой победы в Грузии пока ничего не меняется.

Кетеван: Как это может произойти – ответа на это вопрос сегодня нет ни у меня, ни у кого-либо другого, я уверена. Зато скажу, что считаю, что ничего невозможного нет. Если наконец свершится это чудо и Украина победит, то начнутся многие процессы, которые могут привести и к деоккупации Грузии. Впрочем, до того, наверное, важно сменить и наши власти, в условиях их правления вряд ли нечто подобное произойдет, странно, что они нас еще полностью России не сдали. Что касается Цхинвали и Сухуми – это исторические территории нашего государства кто бы и что не говорил, рано или поздно они вернутся Грузии. Но я бы не была на все 100% уверена, как Зеленский, что это произойдет сразу с победой Украины, хотя очень надеюсь на это.

Давид: Очень приятно было слушать это заявление Зеленского. Я понятия не имею, как будут или даже могут развиваться события, но думаю, что, в случае победы Украины, в которой ни я, ни весь остальной цивилизованный мир не сомневаемся, сегодняшний преступный режим в России сменится. Очень надеюсь, что сменятся и политические настроения в отношении других стран. В этой ситуации наступит и момент, когда и Грузия сможет вернуть оккупированные территории, я, конечно, надеюсь, что мирным путем. А гарантом безопасности станут сотни грузинских бойцов, которые вернутся из Украины, с новым опытом и знаниями. Для наших войск – это будет серьезное пополнение.

Гога: Заявление Зеленского очень интересное, однако я лично не могу представить, как это произойдет. То есть на словах все просто, однако в реальности так легко ничего и никогда не дается. Никто не сомневается в том, что Украина победит в войне, но кто бы что не говорил – это не означает победу и Грузии, поскольку нам придется немало усилий вложить в то, чтобы как-то отбить у России свои территории. Я не думаю, что это возможно без каких-либо уступок или хотя бы небольших столкновений.

Подписывайтесь на нас в соцсетях