Сборная Грузии по баскетболу проиграла сборной Словении

Сборная Грузии по баскетболу во втором туре матча группы F Чемпионата мира проиграла фавориту - команде Словении со счетом 67:88. Это была битва за первое место. Группу покинут две лучшие команды, сообщает SOVA.

Словения заняла первое место, а у Грузии - очень хорошие шансы пройти во второй этап.

Для этого необходимо проиграть Венесуэле с разницей в 30 очков или меньше, что практически невозможно.

Однако сборная Грузии уже доказала на этом Чемпионате мира, что является командой более высокого уровня, чем Венесуэла, и может обыграть ее с крупным счетом.

Спортивный поединок Грузия-Венесуэла состоится 30 августа.