В Степанакерте прошел митинг. С его участниками встретился Араик Арутюнян

После похищения Азербайджаном на КПП в Лачинском коридоре троих молодых людей из Нагорного Карабаха сегодня на площади Степанакерта прошел митинг. К нескольким десяткам участников митинга подошел президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Арутюнян сказал, что понимает, что собравшихся в первую очередь интересует вопрос похищенных ребят, но он станет говорить, когда прямой эфир будет выключен. В итоге активист Артур Осипян, который вел прямую трансляцию акции протеста, согласился ее отключить.

Позже президент Нагорного Карабаха созвал заседание Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, возможные развития событий и действия властей в направлении предотвращения углубляющейся гуманитарной катастрофы и решения проблем безопасности.

Как сообщает пресс-служба президента НК, Арутюнян проинформировал участников заседания о шагах, предпринимаемых с целью выяснения судьбы жителей Нагорного Карабаха, похищенных сегодня со стороны Азербайджана, и их возвращения на родину.