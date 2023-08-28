В Степанакерте прошел митинг. С его участниками встретился Араик Арутюнян

После похищения Азербайджаном на КПП в Лачинском коридоре троих молодых людей из Нагорного Карабаха сегодня на площади Степанакерта прошел митинг. К нескольким десяткам участников митинга подошел президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.
Арутюнян сказал, что понимает, что собравшихся в первую очередь интересует вопрос похищенных ребят, но он станет говорить, когда прямой эфир будет выключен. В итоге активист Артур Осипян, который вел прямую трансляцию акции протеста, согласился ее отключить.
Позже президент Нагорного Карабаха созвал заседание Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, возможные развития событий и действия властей в направлении предотвращения углубляющейся гуманитарной катастрофы и решения проблем безопасности.
Как сообщает пресс-служба президента НК, Арутюнян проинформировал участников заседания о шагах, предпринимаемых с целью выяснения судьбы жителей Нагорного Карабаха, похищенных сегодня со стороны Азербайджана, и их возвращения на родину.
- По данным Радио Азатутюн, сегодня официальный Степанакерт сообщил о похищении Азербайджаном на КПП в Лачинском коридоре молодого человека, 22-летнего студента Алена Саргсяна. Между тем азербайджанские СМИ сразу сообщили о задержании троих молодых людей. Только спустя несколько часов официальный Степанакерт подтвердил исчезновение еще двоих молодых людей, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна.