Грузинский военный погиб в зоне поисковой операции в Шови

Старший инструктор Национальной гвардии Сил обороны Грузии Темур Харчилава погиб во время поисковой операции в Шови, сообщило министерство обороны.

Харчилава было 45 лет. Предварительное заключение о причине смерти – сердечный приступ.

Минобороны выразило соболезнование семье и близким военнослужащего, пишет агентство «Новости-Грузия».

Ранее, 7 августа в Шови погиб сотрудник Амбролаурской районной полиции Мириан Челидзе.

В зоне стихийного бедствия, произошедшего 3 августа текущего года, обнаружены тела 31 погибшего, по двум идет ДНК-экспертиза, еще двух детей продолжают искать. В поисковой операции участвуют спасатели и военные.