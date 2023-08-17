Публичное покаяние лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который принес извинения выжившей в Шови семье, сегодня продолжили его соратники по партии. Депутаты, поддержав своего лидера 14 августа, сегодня также принесли свои извинения семье Давида Джеладзе, которой выжил в эпицентре катастрофы. Впрочем, оппозицию это не удовлетворило. Там настаивают на расследовании обстоятельств трагедии, унесшей жизни 26 человек, и партия власти демонстрирует осторожную готовность прислушаться к этим требованиям.

Главный вопрос оппонентов власти, можно ли было спасти тех, кто не дождался помощи, остается без ответа. Власть с самого начала выдвинула рабочую гипотезу, что в первые же часы катастрофы погибли все и, значит, некого было спасать. Однако случился конфуз: пытаясь доказать, что в эпицентре стихии не было шансов выжить, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе оспорил историю семьи, которая в эпицентре не только выжила, но и сумела вызволить несколько человек.

В тот же день в сети появились видеокадры, на которых видно, как люди выходят из грязевого болота, и Кобахидзе пришлось извиняться. Из Шови он заявил, что сожалеет о том, что причинил боль Давиду Джеладзе – одному из выживших после трагедии в Шови. По словам Кобахидзе, он лично встретился с Джеладзе и услышал от него «невероятную, удивительную историю» о его спасении.

Сегодня несколько депутатов «Грузинской мечты», которые несколькими днями ранее ставили под сомнение истории выживших людей, присоединились к извинениям.

«Прошу прощения у всех, кто мог подумать, что такие выводы можно было вынести из моего высказывания», – заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

«Конечно, ни у кого ни в первый, ни во второй день не возникало желания принижать чьи-то заслуги или чей-то героизм. Тем не менее причина спекуляций теперь уничтожена. Я очень ценю то, что сделал Ираклий. Конечно, я присоединяюсь к этому заявлению и хочу подтвердить свое глубокое уважение к любому человеку, который не только выжил, но и проявил героизм, но мы не должны забывать и говорить, что ни у Ираклия, ни у меня никогда не было намерения и желания кого-то обидеть, мы действительно не хотели принижать чьи-либо заслуги. Конечно, мы просим прощения, если так получилось».

Ему вторил Ираклий Кадагишвили, председатель парламентского комитета по процедурным вопросам:

«Если за этот период кто-то испытал какую-то, скажем так, обиду или такую душевную боль, из-за того или иного невольного высказывания, глава партии признал, что сожалеет, потому что власть воспринимает это как трагедию своего народа. Поэтому шаг Ираклия Кобахидзе был, прежде всего, достойным шагом человека и шагом политика, еще раз показавшего нам, что он лидер».

В оппозиции считают, что извинения обусловлены исключительно инстинктом сохранения власти. По словам лидера «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе, слезливые покаяния партийных функционеров уводят дискуссию от главного вопроса.

«Вся суть спасательной операции состоит именно в том, чтобы успеть спасти выживших. Такого рода операция не проводилась, поэтому выжившие стали мишенью пропаганды, их обвинили во лжи. За этим последовала бурная реакция всех, у кого осталась совесть. В ответ на эту реакцию они ответили извинениями. И пропаганда сделала «извинения» и «достойное поведение» чиновников главной темой. А основной вопрос исчез с повестки дня или был отодвинут на вторую, третью позицию. Так что не обманывайтесь извинениями! В режимах такого типа ни одно слово и ни один шаг отдельного политика не являются спонтанными, человеческими или продиктованными совестью. Все является частью пропаганды и служит определенной цели, в данном случае – отвлечь внимание от главного вопроса», – написал Джапаридзе.

В «Нацдвижении» продолжают настаивать на создании парламентской следственной комиссии, так как не доверяют выводам МВД, особенно после высказывания министра Гомелаури, который также поставил под сомнение выживание кого-либо в первые минуты катастрофы.

По словам главы фракции Тинатин Бокучава, министр не может быть объективен по одной простой причине.

«В рамках одного запроса интерпелляции исчерпать все вопросы, естественно, будет очень сложно. Однако наш долг – задать эти вопросы во всех форматах, задействовать все парламентские рычаги надзора. Уже многие факты указывают на преступное бездействие правительства. Для установления этого необходимо создать следственную комиссию. Совершенно нелогично, что МВД, которому поставлена задача реагировать, должно расследовать свое возможное преступление», – заявила Тина Бокучава.

Примечательно, что сегодня Ираклий Кобахидзе не исключил создание следственной комиссии по поводу трагических событий в Шови, но с оговорками. По его словам, МВД уже приступило к расследованию. Есть много вопросов, на которые нужно найти ответы. И если останутся какие-то вопросы, то может быть сформирована следственная комиссия. Это, по словам Кобахидзе, единственная причина, по которой «Грузинская мечта» не может поддержать ее создание немедленно.

Впрочем, наблюдатели сомневаются в искренности власти. По имеющейся на сегодняшний день информации, расследование катастрофы в Шови ведется по двум статьям – 116-й и 240-й, в которых речь идет о гибели людей по неосторожности и нарушении правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ. Ана Тавхелидзе, адвокат по уголовным делам «Партнерства за права человека», в интервью Радио Свобода утверждает, что заявления должностных лиц и хронология поисково-спасательных работ дают основание для возбуждения дела по статье 342 УК, которая подразумевает преступную бездеятельность должностных лиц. А раз этого не произошло, скорее всего, никто себя поиском истины не затруднит.

Между тем число погибших в результате стихийного бедствия в Шови возросло до 27 человек. Спасатели ищут еще шесть человек.

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