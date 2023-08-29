В Грузии предложили приостановить выдачу ВНЖ гражданам РФ

Депутаты парламента Грузии от оппозиции Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе выступают с законодательной инициативой о временном прекращении выдачи инвестиционных и краткосрочных видов на жительство российским гражданам до конца 2024 года. Об этом сообщает Общественный вещатель.

Как заявил Гоциридзе на пресс-конференции, он уже зарегистрировал соответствующий законопроект в парламенте.

Иностранные граждане могут подать заявку для получения вида на жительство при приобретении недвижимости рыночной стоимостью более 300 тысяч долларов США или инвестировании такой же суммы в экономику страны. Гоциридзе говорит, что краткосрочный ВНЖ предоставляется также при покупке недвижимости, рыночная стоимость которой превышает 100 тысяч долларов.

«В связи со сложной социально-экономической ситуацией в Грузии в последнее время наблюдается массовый отток грузинских граждан из страны, при этом в страну въезжает большое количество российских граждан, большинство из которых обладают значительными финансовыми возможностями. С 2022 по июнь 2023 года только граждане России купили в Грузии до 10 тысяч квартир, что является показателем их долгосрочного проживания в Грузии. Они создают компании и помимо квартир приобретают другие виды недвижимости, которые в дальнейшем становятся законным основанием для получения вида на жительство. При этом цены на недвижимость значительно выросли, что затрудняет покупку и аренду квартиры гражданами Грузии», — сказал Гоциридзе.

Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе ранее создали в парламенте Грузии политическую группу «Еврооптимисты».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили недавно выступила за усиление контроля со стороны государства над русскими инвесторами, приезжающими в страну как из России, так и других стран, например с Кипра и из Израиля. Кроме того, Зурабишвили заявила журналистам, что всегда категорически блокирует заявки на получение гражданства от приехавших из России инвесторов.