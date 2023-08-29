Из Москвы в Турин – грузинский футболист Сазонов переходит в «Торино»

Грузинский футболист, защитник Саба Сазонов переходит из московского «Динамо» в «Торино». Стоимость трансфера – три миллиона евро. В среду, 30 августа, футболист пройдёт медосмотр. В данный момент клубы обмениваются документами для завершения трансфера, информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее появилась информация, что Сазоновым заинтересовались несколько итальянских клубов. На центрального защитника, проявившего себя на чемпионате Европы среди игроков до 21 года в составе сборной Грузии, претендовали «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Удинезе».

Издание «Чемпионат» напоминает, что 21-летний Сазонов – воспитанник «Зенита». В «Динамо» футболист перешёл в июле 2021 года на правах свободного агента. Контракт защитника с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Сазонова в три миллиона евро.

Сазонов решил выступать за сборную Грузии в 2022 году. Он родился в Петербурге, его мама – грузинка.

Ранеестало известно, что еще один грузинский футболист, Жорж (Георгий) Микаутадзе переходит в амстердамский «Аякс».