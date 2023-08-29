Обзор грузинской прессы

«Почему важны промежуточные выборы и стоит ли оппозиции участвовать в них», – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». 1 октября граждане будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани. Необходимость проведения промежуточных внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходжеванишвили, представитель партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию», покинул парламент по собственному желанию в феврале 2023 года, а Зураб Утиашвили, уже бывший мэр Гурджаани, покинул свой пост в июне текущего года. Оппозиция не намерена участвовать в голосовании: «Сейчас не время тратить ресурсы на промежуточные выборы», – заявил депутат от меньшинства Роман Гоциридзе. Впрочем, некоторые политологи считают это ошибкой, к примеру, Вахтанг Дзабирадзе придерживается мнения, что оппозиция теряет возможность оценить свои шансы в конкретных регионах:

У них нет никакой связи с избирателями, и как они собираются победить на выборах в 2024 году?!

«(Отказом от участия в выборах) они (оппозиция) дадут правительству повод для разговоров, «Мечта» использует это для пиара. Во-вторых, оппозиция не узнает, каковы их шансы в этих конкретных регионах… Здесь они допускают очень большую ошибку, когда без боя сдают выборы правительству. Они упускают возможность поговорить с людьми и заинтересовать их чем-то. У них нет никакой связи с избирателями, и как они собираются победить на выборах в 2024 году?!» – говорит Дзабирадзе.

Более того, запланированные выборы должны пройти с использованием электронных технологий, для оппозиции это была бы отличная возможность «провести репетицию» перед парламентскими выборами, считает политолог.

Оппоненты властей сейчас делают ставку на отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС, говорит политолог Игорь Квеселава. «Однако если будет принято положительное решение, то к 2024 году вся их политическая схема будет разрушена», – сказал респондент издания.

Газета «Квирис палитра» пообщалась с экспертом в вопросах безопасности, директором Учебно-исследовательского центра национальной и корпоративной безопасности Давидом Кухалашвили на тему – как российские спецслужбы вмешиваются в грузинскую политику. В государстве постоянно действуют российские агенты, и их главная цель – не допустить вступления Грузии в НАТО, утверждает эксперт:

РФ получила серьезную агентурную сеть на территории нашей страны. То есть те, кто был завербован КГБ в Грузии во времена СССР, стали агентами РФ

«После распада Советского Союза русские провели спецоперацию и вывезли из Грузии списки агентов КГБ. Грузия не могла этому помешать, потому процесс люстрации затянулся, а РФ получила серьезную агентурную сеть на территории нашей страны. То есть те, кто был завербован КГБ в Грузии во времена СССР, стали агентами РФ. Кроме того, любая спецслужба активно использует возможность добиться согласия на сотрудничество от тех лиц, которые на протяжении определенного времени находятся на территории ее страны... Спецслужбы России интересуют четыре основных направления в Грузии – политическое, экономическое, военное и научное. При этом спецслужбы стараются создать легальные источники доходов для их агентов. Они «работают» в бизнес-секторе, в неправительственном секторе и т.д.».

Кроме того, одна из самых распространенных практик – сбор необходимой информации и вербовка новых агентов, продолжает Кухалашвили:

«(Российские) Спецслужбы могут использовать группы, приезжающие под видом туристов, когда сочтут необходимым. Они могут активироваться в любой момент, совершить диверсионные или террористические акты, устроить пожары и т.п.».

На вопрос издания, «считаете ли вы, что среди активных грузинских политиков есть агенты, представители российских спецслужб?» – эксперт отвечает:

«Задача российских спецслужб – завербовать как можно больше людей из правительства, парламента, судебных органов и т. д. Интерес спецслужб вызывают и политические партии, не представленные ни в исполнительной, ни в законодательной власти. Во-первых, рано или поздно они могут попасть в парламент, а также и сами спецслужбы могут создать соответствующие условия», – сказал респондент издания.

* * *

«Словения сыграла лучше и поэтому победила», – так главный тренер сборной Грузии по баскетболу Илиас Зурос комментирует матч против команды Словении, в котором грузины уступили противникам со счетом 67:88. Впрочем, в ходе игры было несколько спорных моментов, считает тренер.

Стоит перепроверить и то, что судьи зафиксировали неспортивное поведение одной стороны, а другой – нет, одна команда получила технический «фол», а другая – нет

«В первом тайме словенцы исполнили 26 штрафных, а мы – всего 6. Стоит перепроверить и то, что судьи зафиксировали неспортивное поведение одной стороны, а другой – нет, одна команда получила технический «фол», а другая – нет. Трехочковый штрафной назначили нам, но не сопернику. Мне не нужно ничего говорить об этих моментах. Решения судей должны быть кем-то оценены и проверены», – цитирует Зуроса информационное интернет-агентство sportall.

Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира. В дебютном матче команда выиграла у сборной Кабо-Верде со счетом 80:65. Во втором туре матча группы F ЧМ Грузия проиграла фавориту – команде Словении. 30 августа сборная встретится с командой Венесуэлы.

Подписывайтесь на нас в соцсетях