В грузинской оппозиции о фальсификациях итогов будущих парламентских выборов заговорили раньше чем за год. О возможных манипуляциях с электронной системой голосования предупредила и посол США Келли Дегнан и призвала избирателей к большей активности.

10 лет оппозиция призывала «Грузинскую мечту» к введению электронной системы голосования, видя в ней защиту от фальсификации итогов выборов. В сентябре прошлого года власть наконец согласилась и пообещала: в 2024-м парламентские выборы будут проведены в большинстве избирательных участков с использованием электронного голосования. Но за год до выборов оппозиция, не успевшая насладиться победой, обнаружила, что власть поступила в этой ситуации по известной формуле российского премьер-министра 90-х годов прошлого века Виктора Черномырдина – «Хотели как лучше – получилось как всегда».

Все началось с интервью уходящего с поста посла США в Грузии Келли Дегнан, которое она дала 21 августа грузинской службе Радио Свобода. Дегнан подчеркнула, насколько важна активность избирателей на предстоящих выборах, и предупредила: не следует полностью полагаться на электронную систему голосования, потому что, как показала практика США, она не гарантирует стопроцентную защиту от манипуляций и подтасовок.

Оппозиция намерена обсудить этот вопрос на осенней сессии, которая начнется через неделю в парламенте, чтобы не допустить четвертого срока «Грузинской мечты», говорит секретарь по внешней политике партии «Лело» Григол Гегелия:

«В Грузии итоги в основном фальсифицируются не в день выборов, а в предвыборный период, за недели и месяцы до голосования. Поэтому мы должны с осторожностью отнестись к этой системе и учесть советы таких людей, как Келли Дегнан, которая очень хорошо знает грузинскую систему (правления) и потому предупреждает».

В «Грузинской мечте» уже в день интервью Дегнан традиционно обвинили в попытке дестабилизации и поддержке «радикальной оппозиции» во главе с «Нацдвижением». Депутат Ираклий Заркуа назвал Келли Дегнан «несостоявшимся» послом, никак не способствовавшим введению свободной торговли и безвизового режима между США и Грузией.

«Вы – вредитель, госпожа бывший посол», – обратился напрямую 21 августа Ираклий Заркуа к послу Дегнан, обвинив ее в следовании интересам не государства, а оппозиции. Вместо прощальных слов депутат Заркуа решил попрощаться с ней хоть и по-английски, но довольно фамильярно:

«Мне ничего не остается, кроме как сказать вам: «Goodbye, my darling» (Прощай, моя дорогая)!»

Однако сегодня глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили сконцентрировался больше на оппозиции и ее участии во власти во времена Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Саакашвили. Вспомнил Кадагишвили и о распространенной практике «каруселей» и «кочевания» активистов по избирательным участкам для многократного голосования в поддержку партии власти.

«Карусель» не использовалась с тех пор как «Гражданский союз» и «Национальное движение» ушли от власти. Те идеи, которые сейчас выдвигает «Нацдвижение», – это попытка уйти от поражения. Они ведь тоже замеряют рейтинги. У них сегодня нет никаких шансов выиграть выборы. Потому заранее готовят почву для объявления их итогов нелегитимными», – заявил Ираклий Кадагишвили.

О том, что не стоит уповать на электронную систему голосования при мощном административном ресурсе «Грузинской мечты» и ее «нездоровом желании» остаться у власти еще на десятилетие, говорит специалист по вопросам избирательной системы, глава НПО «Группа реформ и исследований» Тамаз Тевзадзе:

«Внедрение электронных технологий на выборах не означает, что у кого-то не будет возможности манипуляций в день голосования. Потому так важно тщательное наблюдение за предвыборными процессами и самим голосованием. Речь не идет о тривиальном наблюдении, здесь необходимы специфические знания о том, как наблюдать за выборами, в которых используются электронные технологии. Нужно обращать внимание на то, чтобы не было дублирования избирателей, важно соблюдение принципа тайного голосования», – сказал Тевзадзе ТВ «Мтавари».

Глава ЦИК Георгий Каландаришвили заявил, что заявление посла стало предметом и поводом для определенных интерпретаций, и призвал стороны ради политических целей не наносить вред историческому избирательному процессу, подготовка к которому идет полным ходом и приобретет «за оставшееся время широкий масштаб». И хотя в ЦИК заявляют, что тестирование электронного голосования в ходе промежуточных и внеочередных выборов в ряде муниципалитетов Грузии в конце апреля 2023 году прошло успешно, наблюдатели указывают на ряд важных вопросов.

В частности, насколько избиратели будут информированы о новых правилах голосования – при электронной системе вместо галочки напротив желаемого партийного субъекта нужно хорошо закрасить кружок, чтобы машина смогла его распознать. Кроме того, избиратель должен обязательно дождаться, пока машина зарегистрирует избирательный бюллетень, чего он зачастую, как отмечали наблюдатели во время апрельских промежуточных выборов, не делал. Возможно, избиратели не всегда смогут обойтись без посторонней помощи, а это уже нарушает тайну голосования – эта проблема остро стоит в регионах, особенно компактно населенных этническими меньшинствами. Там, особенно у избирателей пожилого возраста, есть проблема недостаточного знания государственного грузинского языка, и порой трудно разобраться с бюллетенем. В связи с этим, возможно, будет много аннулированных, значит, потерянных голосов.

Положительной стороной электронного голосования считается оперативное появление предварительных результатов, благодаря чему исключается томительное многочасовое ожидание первых итогов и окончательного пересчета вручную. К слову, этот процесс учтен и при электронном голосовании.

По мнению комментаторов, хорошей превентивной мерой для избежания манипуляций и является долгосрочная наблюдательская миссия. Этим в основном занимаются местные профильные НПО, однако с прошлых парламентских выборов «Грузинская мечта» ведет против них кампанию дискредитации, порождая среди своих избирателей недоверие к ним.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на октябрь 2024 года. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе с 5%-ным избирательным барьером, и 70% избирателей (а их всего около 3,5 миллионов) сделают свой выбор с использованием электронной системы.

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