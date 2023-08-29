Резкое повышение цен на нефтепродукты на АЗС Абхазии, которое топливные компании и исполнительная власть объясняют, как и в прошлом году, соответствующим ростом оптовых цен в России, сопровождается полемическими заявлениями двух основных противостоящих друг другу в республике политических лагерей. Причем, как это часто бывает, разговор на экономическую тему очень быстро трансформировался в выяснение отношений между этими лагерями, которые в последнее двадцатилетие не раз менялись ролями «власть – оппозиция».

Вскоре после того, как «Эхо Кавказа» неделю назад рассказало о сложившейся ситуации и были процитированы публикации Министерства экономики и оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии», кабмин республики опубликовал свой комментарий по поводу этой ситуации, привлекший внимание читателей в СМИ неожиданным заголовком «Круизный лайнер «Князь Владимир» заправился в сухумском морпорту». Вот выдержки из него:

«Ситуация на топливном рынке осложнилась и вновь стала предметом внутриполитической конкуренции, несмотря на объективные обстоятельства, диктуемые рыночными отношениями… К сожалению, политически мотивированные круги не желают учитывать реальные обстоятельства. Определенные политические активисты и достаточно известные блогеры должны знать, что в стране критически не хватает объектов хранения топлива. При этом надо помнить, что многие оппоненты власти поддерживали протестные акции против строительства нефтехранилища в одном из регионов республики. На этой базе к началу июня 2023 года уже хранилось порядка 20 тысяч тонн ГСМ».

Кабмин решил говорить тут завуалированно. Если речь идет о нефтехранилище близ устья реки Бзыбь, репортаж о строительстве которого дало в марте прошлого года Абхазское телевидение и о котором вспомнили недавно активисты Фейсбука, то можно догадаться: у владельцев таких объектов нет желания афишировать строительство, ибо в соцсетях и СМИ очень неоднозначно его комментируют. Но в результате общественность теряется в догадках о их дальнейшей судьбе, о чем мы неделю назад говорили…

Авторы комментария между тем переходят к своим внутриполитическим оппонентам, утверждая, что те «почти шесть лет безраздельно властвовали в недавнем прошлом в нашей стране, и не было ни одного для них препятствия построить достаточную по потенциальным запасам нефтебазу. Однако по каким-то причинам у них не сложилось ни с хранилищами, ни с пенсиями, ни с «заполненными холодильниками», ни с криминогенной обстановкой, практически ни с чем. Однако удалось разрушить то, что было наработано без их участия. Оппозиционные силы умышленно игнорируют реальную конъюнктуру внешнего рынка и объективные данные. Достаточно ознакомиться с открытой информацией о торгах на российских товарно-сырьевых биржах и в других общедоступных источниках… Примером того, что ситуация с ценообразованием на топливо не является исключительно «внутриабхазской» проблемой, служит тот факт, что сегодня круизный лайнер «Князь Владимир» заправился в сухумском морпорту 30 тоннами дизельного топлива (оно у нас есть). Правительство Республики Абхазия вполне осознает, что вопрос обеспечения ГСМ, как и другие ключевые для страны темы, будет всегда основным в политической конкуренции между властью и оппозицией. Имея в виду, что органам власти нечего скрывать ни от граждан страны в целом, ни от наиболее активной части политического процесса, выдающей себя за представителей всего общества. Правительство готово незамедлительно рассмотреть и поддержать предложения оппозиционных организаций, которые способны решить проблему вне контекста сложившихся внешних рыночных реалий и вне политики».

На этот комментарий не замедлила откликнуться оппозиционная РОО «Абхазское народное движение». В тексте под заголовком «АНД ответило правительству» его авторы пишут:

«Правительство выдало очередной маразматический импульс в виде комментария по поводу ситуации на топливном рынке страны. По версии горе-менеджеров, которые наплодили целый ряд кризисов за последние годы, в том, что ситуация сложилась подобным образом, виновата прошлая власть. Да, согласны. Есть большая вина прошлой власти. И она заключается в том, что вовремя не отправила в «камеры с видом на море» тех, кто давно этого заслужил. И уверяем вас, подобного праздного милосердия уже не повторится. Всему свое время. А для справки напоминаем, что в период с 2014 по 2020 год розничные цены на топливо в Абхазии были как минимум на 10% ниже, чем в сопредельных регионах Российской Федерации. И это медицинский факт. Еще правительство просит оппозиционные организации предложить решение проблемы, которую оно же само и создало. Как минимум предлагаем руководителю правительства исполнить свое предвыборное обещание и отменить «ввозной» НДС на топливо, который, как он говорил – «покрыл ржавчиной экономику страны». И цена моментально опустится минимум на 7 рублей за литр».

В постскриптуме ответа сказано: «Внезапный, неконтролируемый рост цен на топливо – это всегда следствие непродуманной политики властей. Непрофессионализм, халатность и ряд упущений (по незнанию или намеренно) и приводят к такому результату. Поэтому оппозиция по-прежнему предлагает президенту лишь одно верное решение – исполнить требование народного митинга 30 мая 2023 года и отправить премьер-министра в отставку».

После этого внес свою лепту в ответ кабмину экспертный фонд «Аамта». Вот несколько фрагментов из его текста:

«Прогноз, планирование и контроль рынка – есть основная функция Министерства экономики (из положения о министерстве). Всплеск летнего спроса учитывался? Возможный корпоративный сговор реализаторов топлива учитывался? Так какие меры в итоге были приняты в плане подготовки? Определенные политические активисты и достаточно известные блогеры считают, что дефицит объектов хранения создался не просто так, а именно из-за многолетнего разбазаривания государственной структуры (разрушена Очамчырская нефтебаза, намеренно банкротится и готовится к приватизации Гудаутская нефтебаза, РУП «Абхазтоп» непонятно чем занят). При этом строительство частных нефтебаз в недопустимых местах не подлежит даже обсуждению! Вопрос: что вы намерены предпринять (если вообще намерены) в плане спасения госсектора, как единственного противовеса коммерческому хаосу?.. Обращение к оппозиции самой предложить выход из ситуации (звучит уже не в первый раз) демонстрирует полную беспомощность и растерянность кабинета министров, полное непонимание, что это (политически) унизительно относительно их самих».

И поскольку подавляющее большинство наших экспертов так или иначе принадлежит или к одному, или к другому политическому лагерю, можно заранее предугадать все, в основном, что они скажут. Вот почему в таких случаях стараюсь обращаться к людям, подчеркивающим свою равноудаленность от них. Вот что сегодня нам сказал о ситуации с повышением цен на нефтепродукты общественно-политический деятель Астамур Какалия:

«Я так вижу ситуацию. Повышение цен неизбежно – и не только на бензин. Оно будет идти, покупательная способность рубля – потихоньку ослабляться. Естественно, это будет сказываться на покупательной способности граждан. Их зарплаты в реальном измерении будут меньше. То есть человек будет получать те же двадцать-тридцать тысяч зарплаты, а в реале он на те же деньги может купить гораздо меньше уже. И это будет продолжаться, это процесс, который не может быть остановлен никакими заявлениями, требованиями понизить цену на бензин на три рубля за литр. Ну и понизим, дальше что?.. И надолго это будет? Дальше – опять буде повышение. Мое мнение – есть стержневые, фундаментальные вещи, которые очень важны, а есть отдельные, фрагментарные. На мой взгляд, бензин относится вот к таким фрагментам. Да, важным, но это всего лишь один из фрагментов. И вот если мне предложить вот такой гипотетический выбор между ценой на бензин и настоящими реформами, я бы выбрал – лучше потерпеть высокую цену бензина, но проводить настоящие реформы. Нет смысла спорить из-за повышения из-за трех рублей цены на бензин. Я не говорю, что это хорошо, это плохо, это ударяет по карману людей, конечно же. Но еще более ударят по карману людей отсутствие конкурсного подбора кадров, не увольнение чиновников, не заполнивших декларацию и признанных нарушителями, отсутствие конкурса на проведение работ, отсутствие прямых выборов глав администраций. То есть гораздо более значимые вещи пропускаются, и концентрируется внимание на какой-то частной проблеме».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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