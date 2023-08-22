Старожилы в нашей аудитории помнят, что даже в «благословенно-застойные» времена развитого социализма в СССР был товар повседневного спроса, цены на который время от времени повышались. Имеется в виду бензин, или, как обычно говорилось, ГСМ – горюче-смазочные материалы. При этом, конечно, не было не только взрывов негодования в соцсетях – ввиду отсутствия последних, но даже в традиционные СМИ недовольство этим не проникало. Хотя по так называемому сарафанному радио оно активно звучало и тогда.

В современной Абхазии реакция населения на повышение цен на нефтепродукты топливными компаниями, владельцами части которых, кстати, являются сторонники власти, а части – оппозиции, тем не менее стала и инструментом политической борьбы, так как недовольные властью обвиняют ее в неспособности избежать таких скачков. Всем наверняка памятна многодневная голодовка на площади Свободы в Сухуме в начале прошлого лета Джансуха Адлейба, которого одно из СМИ назвало тогда «неистовым Джансухом», требовавшего снижения цен на бензин до уровня АЗС соседнего Сочи, то, как к нему приходили премьер, затем президент. После того как были реализованы ранее закупленные по более высоким оптовым ценам на российском рынке нефтепродукты, цены на бензин, как и обещали владельцы топливных компаний, стали снижаться. Но попалось на глаза немало комментариев в соцсетях, где их авторы благодарили за одержанную победу Джансуха.

В этом году после очередного волнообразного повышения цен в АЗС Абхазии про него в соцсетях не вспоминали, но шквал возмущений в связи с началом этого повышения зазвучал. Министерство экономики Абхазии прокомментировало причины повышения. В частности, было сказано:

«Рост цен на бензин в Абхазии напрямую связан с конъюнктурой рынка в Российской Федерации и вызван разными факторами. В первую очередь - это баланс спроса и предложения, стоимость нефти, курс доллара, плановые ремонты на НПЗ, уровень налоговой нагрузки, летний отпускной сезон, который всегда повышает спрос на моторное топливо… С начала 2023 года стоимость одного литра бензина АИ-92, приобретенного в Российской Федерации участниками рынка Абхазии, в среднем составляла: в феврале-марте 2023 года 33,50-35,0 руб., в апреле – 40,0-41,60 руб., в июле-августе – до 51,0-52,0 руб. Механизм беспошлинного ввоза в Абхазию нефтепродуктов, действующий в рамках межправительственного соглашения между Абхазией и Россией о режиме торговли товарами, работает, однако низкий уровень таможенной пошлины – пять долларов за одну тонну или до 500 руб за одну тонну – не оказывает влияния на конечную стоимость нефтепродуктов… Действующий механизм регулирования цен, основанный на применении размера торговой надбавки к ввозимой стоимости и расходам, эффективен и позволяет оперативно реагировать на изменение цен. Как это работает, мы видели с ноября 2022 года по апрель 2023 года, когда цены на нефтепродукты снижались до уровня 2018 года (38,90 рублей за один литр марки АИ-92)».

Все топливо, которое продается на автозаправочных станциях Абхазии, приобретается у производителей в Российской Федерации, поэтому в Абхазии полностью зависят от цен, которые они устанавливают, напомнил в комментарии СМИ 18 августа гендиректор топливной компании «Апсны-Ойл» Олег Лакоба. Он уточнил:

«Как все могут увидеть, цены на топливо на АЗС в Абхазии выросли. Хочу заметить, что это происходит каждый год. Если обратиться к статистике, то мы можем увидеть, что в прошлом году было то же самое. Это сезонное повышение цен, и связано оно с ростом потребления нефтепродуктов в сезон отпусков, а также с тем, что цены у поставщиков бензина и дизельного топлива с заводов-производителей выросли. Как следствие, выросли биржевые цены. Летом нефтеперерабатывающие заводы уходят на профилактику, тем самым сокращаются объемы производимого топлива – это еще один фактор роста».

Лакоба также обратил внимание на то, что, поскольку в России закрыты южные аэропорты, а железнодорожный транспорт не справляется с огромным потоком туристов, многие из них передвигаются по территории России в основном на автомобилях. Также и на дорогах Абхазии многократно выросло количество автотуристов. Соответственно, кратно выросло потребление топлива.

С ростом спроса растет и цена, это закон экономики. Абхазия закупает порядка 100 тысяч тонн ежегодно. По данным гендиректора «Апсны-Ойл», стоимость бензина Аи-92 увеличилась за шесть месяцев на 59%. Аналитики, по его словам, прогнозируют рост цен еще как минимум один-полтора месяца. И если «ничего волшебного не произойдет», то цены пойдут вниз только к концу сентября. Он подчеркнул, что на АЗС «Подорожник», которые принадлежат этой компании, пытаются поднимать цены в последнюю очередь, но запасы топлива не бесконечны, и это приходится учитывать.

А вскоре в компании «Подорожник» заявили, что в связи с логистическими проблемами временно приостановлена продажа бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-100. Он будет опускаться только постоянным клиентам по талонам. Данная ситуация может ускорить рост цен на топливо на внутреннем рынке в республике и негативно сказаться на окончании туристического сезона. Другие компании, сообщается в СМИ, пока не испытывают проблем с доставкой топлива в республику.

Но фейсбучные активисты ничему этому, как правило, не внемлют. Вот типичные комментарии из сотен в эти дни:

«Понравилось, остановиться не могут. Говорят, закупочные цены выросли… Они что, каждый день закупают?»

«А зачем останавливаться, если у народа достаточно денег и терпения, пусть поднимают и богатеют за счет дураков, которые все терпят».

Вчера оппозиционная политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с заявлением, где, в частности, говорится:

«В последнее время мы наблюдаем в Абхазии резкий рост цен на бензин и другие ГСМ. Бизнесмены и владельцы компаний, занимающиеся доставкой и реализацией этого продукта, пытаются объяснить повышение цен разными причинами: конъюнктурой рынка, увеличением числа авто-туристических потоков и т.д. Вместе с тем эта тенденция влечет за собой неудержимый рост цен почти на все товары первой необходимости. Растут цены в сфере услуг. Взвинчены цены на медикаменты. И все это тяжким бременем ложится на плечи наших граждан, социально незащищенных слоев населения, на бюджетников, пенсионеров, чьи зарплаты и пенсии не сопоставимы с темпами удорожания жизни. О том, как экономическая ситуация сказывается на людях, получающих абхазскую пенсию, и речи быть не может. Руководство страны молчит. А если и комментирует ситуацию, то только как неизбежную. Нет никакой антимонопольной политики, нет ценовой политики. Нет реальных социальных компенсаций... Вместе с тем у руководства РА были все основания с учетом прошлогоднего опыта скачка цен на топливо заблаговременно, при благоприятной ценовой конъюнктуре, обеспечить необходимый запас. Однако никаких реальных шагов по упреждению топливной лихорадки не было сделано. Республиканская партия «ФНЕА» считает, что власть, пребывая в глубоком кризисе, окончательно отгородилась от острых социальных нужд народа железобетонными заграждениями… Обращаемся ко всем партиям, общественным (ветеранским) организациям выступить с оценкой складывающейся в стране тяжелой социально-экономической и общественно-политической ситуации. Также обращаемся к Генеральной прокуратуре Республики Абхазия с предложением провести расследование на предмет определения времени завоза основного объема топлива и возможного корпоративного сговора главных компаний, занимающихся данным видом деятельности».

Вместе с тем, как сообщают СМИ, в частности в «Апсныпресс», в России действительно вновь столкнулись с биржевым ростом цен на бензин. Как свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин на торгах продолжили рекордный рост. Две самые популярные марки топлива обновляли исторический ценовой максимум девять торговых сессий подряд. Стоимость бензина Аи-95 по итогам торгов 18 августа второй день подряд обновляла ценовой рекорд, превысив 70 тыс. рублей за тонну. Также в августе началось подорожание дизельного топлива, стоимость которого оставалась стабильной с начала года.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с сотрудником Института экономики и права АНА Ахрой Аристава, и вот что он сказал:

«Для того, чтобы дать объективную оценку, нужна информация – таможенные контракты, декларации… В России, конечно, информация поменялась. Недели три назад телеканал РДК передавал, я лично видел, что почти, по-моему, в четыре раза там сократили компенсацию нефтезаводам на топливо, так называемый демпфер. И то, что цена будет расти, уже было понятно, Ну, а как правительство к этому готовилось, это уже другой вопрос. О повышении доходов граждан, о повышении зарплат и пенсий… Не решает эту проблему, и, естественно, недовольство народа возрастает. Ну, кто-то недоволен поставщиками нефтепродуктов, кто-то недоволен правительством, но в любом случае цены выросли за два года почти на сто процентов. Поэтому правительство должно было это все учитывать и работать над тем, как повысить доходы граждан. Тем более что значительную часть товаров, включая нефтепродукты, мы не производим. И единственный вариант – это повышение зарплат, повышение пенсий, повышение доходов граждан, чтобы их уровень жизни не падал.

– Вот еще такой вопрос. Кто-то вспомнил сейчас о нефтехранилище, которое строится у устья реки Бзыбь… В марте прошлого года был репортаж Абхазского телевидения оттуда. Но никакой информации в обществе нет – оно построено или… Вы не в курсе дела?

– Я тоже не обладаю информацией, закончено ли там строительство. Там были проблемы, связанные с разрешительными документами, включая экологическую экспертизу. Но в любом случае был бы у них запас, прошло четыре-пять месяцев – и пришлось бы повышать цены».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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