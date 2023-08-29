Граждане Грузии смогут учиться в вузах России бесплатно. Об этом сообщает Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.

В сообщении ведомства сказано, что подать документы в российские высшие учебные заведения на обучение в 2023-2024 учебном году желающие из Грузии смогут с 1 сентября, передает SOVA.

«1 сентября с.г. стартует кампания по набору кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

В конкурсе могут принимать участие граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии (имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии и не имеющие регистрации на территории Российской Федерации на 01.09.2023г.).

Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы «Образование в Российской Федерации», заполнить анкету и отправить на проверку. Срок подачи заявки с 01 сентября 2023 года по 01 ноября 2023 года, включительно. Просим внимательно ознакомиться с подробной инструкцией», - говорится в заявлении Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.

Напомним, в конце июля текущего года глава Центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что в Тбилиси будет создан грузино-российский вуз, где «обучение <> будет бесплатным – расходы по финансированию возьмет на себя Российская Федерация. Это будет уникальный вуз, который полностью укомплектует российская сторона».