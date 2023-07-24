У многих в грузинском обществе вызвало возмущение интервью Дмитрия Лорткипанидзе, главы центра Примакова, грузинского филиала прокремлевского Фонда Горчакова, о возможном открытии в Тбилиси российско-грузинского университета, и что для него уже подыскивается место. Лорткипанидзе также утверждает, что «в процессе реанимации грузино-российских отношений», помимо бесплатного вуза, ожидается и субсидирование авиабилетов.

– Понимаю, что сейчас лето и вы хотите поговорить на легкие темы. Но для сплетен можно выбрать другой формат, а не телевизионный комментарий, – сказала депутат «Грузинской мечты» Нино Цилосани журналистам, пытаясь снизить накал страстей, бушующих в грузинских СМИ с утра понедельника. Поводом стало не совсем свежее, но скандальное интервью, которое еще 15 июля дал глава центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе пророссийскому изданию «Грузия и мир». Лорткипанидзе находится в Москве, где на июль были запланированы сразу две конференции, с обсуждением, в том числе, и росийско-грузинских отношений. Среди участников конференции «Внешняя политика РФ: новые вызовы, новая концепция», как следует из фото Лорткипанидзе на его странице Facebook, главным докладчиком 21 июля был замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Поэтому в Грузии многие восприняли всерьез слова Лорткипанидзе о том, что в Тбилиси уже подыскивается подходящее место для грузино-российского университета, финансировать который будет российская сторона. Обещал Лорткипанидзе и возможное субсидирование авиабилетов. Кстати, Лорткипанидзе был пассажиром первого рейса Москва – Тбилиси в мае, после возобновления авиасообщений. Но список достижений «реанимации отношений двух стран», как сам Дмитрий Лорткипанидзе оценивает свою деятельность, депутата правящей партии Нино Цилосани не впечатляет:

«Я не думаю, что следует давать телевизионный комментарий по поводу того, как мы должны реагировать на то, чего может никогда не произойти», – резюмировала она.

Но дискуссия по поводу открытия российского вуза уже набрала обороты, в нее оказались вовлечены и сопутствующие вопросы – об увеличении числа российских граждан в Грузии после российской интервенции в Украину, о приобретении ими недвижимости в Грузии, о том, что для них, возможно, и открывается этот университет, о котором говорил Лорткипанидзе, и не значит ли все это решительную экспансию российской мягкой силы. Этот поток вопросов, в каждом из звучит слово «Россия», возмутил лидера фракции «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе:

– Вы задали четыре вопроса и все они о каких-то российских темах – российская экспансия, о гражданах России, о российском университете – это низкий смешной пиар. Для меня неприемлемо, что в Грузии все еще существуют журналисты, которые сеют ложный российский нарратив. Оккупация, экспансия, вражда нашей страны – это чудовищно, в том числе и ваша российская пропаганда, – атаковал журналистов Мамука Мдинарадзе.

Глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили постаралась действовать более демократично. Она спокойно напомнила, что с 2014-го число сторонников евроинтеграции выросло от 65 до 85 %. И кто, спросила она, все это время у власти? «Грузинская мечта» – вот вам и ответ, – сказала Бочоришвили и добавила:

– Я не думаю, что со стороны общества будет особая поддержка этой инициативе и что такой университет, если он будет, окажется переполнен студентами.

Тема российского университета настолько бурно стала обсуждаться в соцсетях и СМИ, что не легкое обычно на подъем Минобразования после полудня распространило официальное заявление «в связи высоким общественным резонансом» и назвала информацию дезинформацией, указав, что никакого обращения в по поводу открытия российского университета не было и нет.

Депутата «Стратегии Агмашенебели» Паату Манджгаладзе это не успокаивает:

«Вот такие, как Лорткипанидзе, так же говорили о возобновлении авиасообщений с Россией, об отмене визового режима для граждан Грузии, а «Грузинская мечта» все это отрицала. Потом все подтвердилось. То же самое происходит и сейчас. Они хотят реставрировать рабский дух в Грузии».

– Россия уже давно пытается использовать так называемую мягкую силу в Грузии, – заявил один из лидеров «Нацдвижения», бывший министр образования Дмитрий Шашкин:

«До 2012 года мы эффективно противостояли этому. Именно потому были закрыты все русскоязычные школы в Грузии. Потому что у этой мягкой силы единственная цель - создание сети российских агентов, пропаганда стиля жизни так называемого российского мира, что в конечном счете заканчивается или аннексией, как это было в Грузии, или войной, которая сейчас идет в Украине».

Оппоненты и критики власти недовольны тем, что власти нападками и обвинениями реагируют на вопросы общества, связанные с российско-грузинскими отношениями, в частности, с их потеплением в то время, как весь цивилизованный мир сторонится сотрудничества с Россией после ее вторжения в Украину. И это касается, в том числе, и сферы образования и науки. Тем более что в Грузии не забыли, чем чревато российское образование, и не только в связи с августовской войной и признанием независимости Сухуми и Цхинвали. Сегодня многие напоминали, как в царской России из гимназий убрали грузинский язык и шла русификация Грузии, как при Советской власти Москва дважды пыталась лишить грузинский язык статуса государственного. Звучат также вопросы, почему лидеры «Грузинской мечты» предпочитают отправлять своих детей в западные университеты, а здесь способствуют открытию российского.

Несмотря на опровержения власти, ей не удалось развеять опасения, что в скором будущем, а, может быть, и в конце сентября, как это обещал Дмитрий Лорткипанидзе, в Тбилиси появится российский университет. Примечательно, что это не первый случай, когда Минобразования приходится опровергать сообщения о том, что оно разрешило учреждение российского учебного заведения. В сентябре 2022-м в связи с открытием частной русской школы School Club Georgia в Батуми и Тбилиси, в ведомстве заявили, что школа не получала авторизации и не имеет права осуществлять общеобразовательную деятельность в Грузии. Минобразования напомнило, что незаконная образовательная деятельность является уголовно наказуемой (статья 192 УК Грузии) и наказывается штрафом или лишением свободы на срок от одного до трех лет. В школе же на первой встрече журналистам сказали, что деятельность школы признана законной Министерством образования РФ.

Ясности с возможной деятельности грузино-российского университета пока нет. В том числе, кстати, и с точки финансирования. В сентябре прошлого года директор российско-грузинского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что TBC банк закрыл счета центра.

В посте, опубликованном в Facebook, который в данный момент недоступен, Лорткипанидзе отметил, что начался банковский террор. Он также опубликовал сообщение, отправленное TBC-банком, с пояснением, что решение о закрытии счетов связано с внутренней политикой банка в отношении международных санкций. Банк дал Лорткипанидзе неделю на то, чтобы снять деньги с закрытых счетов.

Решение банка не коснулось лицевых счетов Лорткипанидзе. Однако в TBC банке заявили, что одна из организаций, связанных с Центром Примакова, Фонд Горчакова попала под международные санкции против России.

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