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Жители Аскеранского района Нагорного Карабаха проводят акцию протеста

Жители Аскеранского района Нагорного Карабаха проводят акцию протеста по эту сторону дороги, ведущей в Агдам, сообщил Радио Азатутюн мэр Аскерана Айк Шамирян, добавив, что их посыл один: они не хотят азербайджанский груз, отправленный азербайджанской стороной через Агдам.

«Люди все еще собираются», - сказал Шамирян.

Сегодня утром направленные Азербайджаном в Нагорный Карабах два грузовика с 40 тоннами муки прибыли в Агдам. Азербайджанское общество Красного Полумесяца сообщает, что в настоящее время они ждут ответа российских миротворцев «для создания условий с целью доставки гуманитарного груза» в Степанакерт. Грузовики сейчас стоят.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ночью в своем выступлении заявил, что продукты питания будут привозиться только через Лачинский коридор. А пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян ранее сегодня, комментируя шаг Баку по отправке гуманитарной помощи через Агдам, заявила, в частности, что «никаких договоренностей с арцахской [карабахской – ред.] стороной не было».

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