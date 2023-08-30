ЧМ по баскетболу: Грузия выиграла у Венесуэлы и вышла из группы

Сборная Грузии по баскетболу, впервые выступающая на чемпионате мира, выиграла второй матч на турнире. Грузинская команда уверенно обыграла Венесуэлу со счетом 70:59 и вышла во второй этап турнира со второго места в группе.

Грузия, занимающая в мировом рейтинге 32-е место, смогла попасть в число 16 лучших мировых сборных. Ранее в рамках турнира грузинская сборная выиграла у Кабо-Верде и уступила Словении.

На втором этапе сборной Грузии предстоят поединки против сборных Австралии и Германии.