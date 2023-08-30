Официально: Микаутадзе перешел в амстердамский «Аякс»

«Аякс» – самый титулованный клуб Нидерландов – пожелал болельщикам доброго утра на грузинском языке, тем самым подтвердив трансфер футболиста Жоржа (Георгия) Микаутадзе.

«Жорж, наш следующий грузин» – сказано в видеоприветствии клуба. Ранее в амстердамской команде блистал Шота Арвеладзе – с 1997 по 2001 год он провел за «Аякс» 125 матчей, забив 72 гола. В 1998-2000 годах за «Аякс» играл и Георгий Кинкладзе.

«Аякс» заплатит «Метцу» за грузинского футболиста 16 млн евро. Стоимость трансфера может быть увеличена до 19 миллионов. Контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Напомним, что Жорж Микаутадзе родился во Франции. В прошлом сезоне он выступал за «Метц». 22-летний нападающий забил 23 гола и отдал восемь ассистов в 37 играх французской Лиги 2 и помог клубу заработать право участвовать в высшей лиге. В трех турах текущего сезона в Лиге 1 Микаутадзе успел забить два гола и отдать одну результативную передачу.

В составе основной сборной Грузии футболист провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами.