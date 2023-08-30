Баку: Лачинский коридор будет открыт вслед за дорогой через Агдам

Власти Азербайджана заявили, что Лачинский коридор может быть использован после открытия дороги через Агдам. Об этом, в частности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Алиев говорит, что дорога из Армении в Карабах «может быть использована с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана».

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, после открытия дороги через Агдам в течение 24 часов будет открыта и Лачинская дорога.

«Чем больше дорог, тем лучше для всех», – сказал он в интервью «Би-би-си», добавив, что карабахским армянам предложены те же языковые, культурные, религиозные, в том числе муниципальные права, что и остальным гражданам Азербайджана.

Ранее Азербайджан двумя грузовиками отправил 40 тонн муки в Нагорный Карабах по дороге через Агдам. Власти непризнанной республики заявили о решении не использовать автомагистраль. Жители региона провели акцию протеста перед блокпостом российских миротворцев, отвергнув предложение о получении продуктов питания из Баку.

Сегодня, 30 августа в Карабах со стороны Армении направили французский гуманитарный груз. Автоколонну из 10 грузовиков в село Корнидзор Сюникской области Армении сопроводила мэр Парижа Анн Идальго.

«Мы находимся в Армении с выборными должностными лицами Парижа и других местных властей. В течение девяти месяцев 120 тысяч армян Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], 30 тысяч из которых дети, изолированы, голодают, лишены всего. В ответ на эту гуманитарную катастрофу мы доставляем им срочную помощь. Время на исходе», – написала она в соцсети.