Правящая партия обвиняет президента Грузии в нарушении Конституции

Правящая партия «Грузинская мечта» обвиняет президента Грузии Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции.

По словам исполнительного секретаря партии Мамуки Мдинарадзе, Зурабишвили отправляется в зарубежный визит без одобрения правительства.

Ранее в администрации грузинского президента заявили, что Зурабишвили 31 августа проведет в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС», – говорилось в сообщении.

Мамука Мдинарадзе считает, что последнее выступление президента Грузии с трибуны парламента было направлено против евроинтеграции страны. Его заявления в администрации президента и правительстве пока не комментировали.

Поездки Зурабишвили уже становились причиной противостояния администрации президента и правительства. Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе даже говорил, что президенту могут запретить поездки в Европу.

Согласно конституции Грузии, президент страны осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях с согласия правительства.