Попыткой усмирить и заставить замолчать президента Саломе Зурабишвили назвали сегодня оппоненты власти заявление политсовета правящей «Грузинской мечты». Партия власти заявляет, что не будет вступать в полемику с президентом, но будет «защищать институт президента». В администрации Зурабишвили считают, что это вызвано ее критическими высказываниями, в особенности в День независимости 26 мая.

«К сожалению, «Грузинская мечта» не смогла узнать президента, понять ее характер», – констатировал в ответ на заявление политсовета правящей силы Георгий Мсхиладзе, парламентский секретарь президента. В этом заявлении все сказанное президентом Саломе Зурабишвили за последние два года расценивается как «крайне необъективное и политически предвзятое». Правящая сила напоминает, что это благодаря ей Саломе Зурабишвили в 2018 году стала президентом, но не смогла оправдать единственное ожидание «Грузинской мечты» – быть «надпартийной» и тем самым потеряла легитимность в глазах избирателя «Грузинской мечты». Поэтому в правящей силе решили распространить такое заявление:

«Наш долг – сохранить хотя бы минимальную легитимность Саломе Зурабишвили на оставшиеся полтора года ее президентского срока». Наше решение не вступать в полемику с госпожой Зурабишвили продиктовано и этим соображением».

Такие «превентивные меры» на президента не действуют, а это заявление – лишь попытка сгладить то оскорбление, которое президенту нанесли во время выступления в День независимости, считает парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе:

«Заявление политсовета «Грузинской мечты» о защите института на словах – одно, а в действительности – другое. Наглядный пример – 26 мая, и он должен быть объединяющим для всех. И в этот день то оскорбление, отпущенное в адрес президента, было абсолютно неприемлемым. Поэтому не могу понять, что подразумевает «Грузинская мечта» под словами о защите президента, когда в действительности делает абсолютно другое».

Георгий Мсхиладзе имел в виду инцидент, когда во время обращения Саломе Зурабишвили в День независимости на площади Свободы на ее критику правительства из-за антизападной риторики и возобновления прямых авиасообщений с РФ из ложи представителей «Грузинской мечты» были слышны недовольные выкрики «Ты предательница!», «9 апреля я против России выступал!» Единственным, кто подтвердил, что громко выразил свое недовольство, оказался депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, правда, он отрицает, что назвал публично президента «предательницей». Сегодня представители партии власти были сдержаны: резких, оскорбительных оценок в адрес президента не было. Не было и четких пояснений, как дальше «Грузинская мечта» намерена сохранять и защищать легитимность президента. Генсеку партии власти, мэру Тбилиси Кахи Каладзе не понравилось предположение оппонентов, что все это – попытка запугать, заставить замолчать президента:

«Причем тут запугивание, где вы видели, чтобы «Грузинская мечта» кого-то пугала? Это заявление означает, что мы не хотим входить в полемику с президентом, исходя из интересов нашей страны и стремления поберечь президента».

Такая забота «Грузинской мечты» не укладывается в стандарты международных протоколов и демократических стран в вопросе отношений между правительством и президентом. После выражения публичного недовольства президента по поводу позиции «Грузинской мечты» в вопросе российской агрессии в Украине правительство даже внесло иск в Конституционный суд, чтобы еще подробнее растолковать полномочия президента при назначении послов. Саломе Зурабишвили на какое-то время стала невыездной, а недавно она отменила свое выступление в Европарламенте из-за затягивания правительством разрешения на визит.

И два дня назад, на форуме диаспоры в Тбилиси президенту пришлось стоя ждать своей очереди перед тем, как обратиться к аудитории. Ей выделили место между премьер-министром и спикером парламента, что по протоколу является грубым нарушением, пояснила вместо вступительного слова 27 мая Саломе Зурабишвили:

«Подвинься, пересядь, встань там – это не оскорбление президента, это нарушение протокола. А протокол является опорой государства. Иначе начинаются нескончаемые разговоры – я первый, ты второй, и все становится предметом бессмысленного противостояния. Мне ничего не обидно уже давно в этой стране, и этим меня никто не заденет. Просто нельзя, чтобы 26 мая министр обороны сначала приветствовал премьер-министра, а потом президента - Высшего главнокомандующего страны. Этого нельзя делать ни в одной стране. Это везде вызывает удивление».

Зурабишвили там же с сожалением отметила, что тщетно добивается создания единого межведомственного протокола, «который не будет выдуман для удовлетворения самолюбия или чьих-либо амбиций».

В «Грузинской мечте» решили таким образом ограничить в правах президента, считают в оппозиции, и связывают такое решение власти не только с критикой, но и с вероятностью того, что президент может помиловать медиа-менеджера Нику Гварамия. Единственным нареканием в адрес президента со стороны оппозиционеров сегодня было именно то, что она медлит с помилованием, говорит депутат «Лело» Анна Нацвлишвили:

«На тяжелое состояние «Грузинской мечты» указывает ее полное неприятие критического мнения. В том числе и от тех людей, за которых они сами выступали и серьезно вкладывались в ее избрание. Оценки президента я считаю правильными и адекватными с учетом создавшейся тяжелейшей ситуации. Я надеюсь, что к этим правильным посланиям добавится и еще одно – использование права на помилование».

Помилование Ники Гварамия стало бы позитивным посланием для Брюсселя в выполнении 12 пунктов для получения статуса кандидата на вхождение Грузии в ЕС, считают представители гражданского сектора. В профильных НПО заявление политсовета «Грузинской мечты» расценили как попытку напугать президента, говорит глава НПО «Открытое общество – Грузия» Кети Хуцишвили:

«Услышать такого вида угрозу от правящей партии, мягко говоря, странно. Возможно, это продиктовано страхом, что госпожа Саломе не сделал шаг, которого многие ждут от нее – помиловать Нику Гварамия. Или желанием, чтобы она не выступала очень критично на встречах, в которых будет участвовать».

А ближайшая такая встреча 31 мая. В этот день запланировано выступление президента Саломе Зурабишвили в Европарламенте. К моменту публикации материала не было известно, дало ли правительство президенту согласие на визит. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что согласие на выступление президента Зурабишвили в Европарламенте от правительства будет, но после сегодняшнего дня, когда «Грузинская мечта» обязалась «защитить легитимность президента», у многих такой уверенности нет.

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