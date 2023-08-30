Затопленные улицы и подземки, поваленные деревья и грязевые потоки. В Тбилиси подсчитывают ущерб, нанесенный столице обильными осадками. Затопление улиц и не только произошло, в том числе, из-за дренажных систем, которые были засорены бытовым мусором, утверждают в мэрии и заявляют, что муниципальные службы справились со своей задачей. Однако оппоненты властей уверены, что за потраченные десятки миллионов лари системы могли бы быть гораздо более надежными.

Ливень в Тбилиси продолжался более трех часов и «парализовал» практически весь город. Сильный дождь затопил подземки возле станций метро «Дидубе» и «Ахметели», владельцы находящихся здесь небольших магазинов с утра занимаются подсчетом нанесенного ущерба. В это время в районе Вашлиджвари на новую автомагистраль сошла грязевая масса, то же произошло и на проспекте Маршала Геловани, из-за чего возникли проблемы с передвижением автотранспорта по этим дорогам.

Ливень так же практически полностью затопил проспект Давида Агмашенебели, улицу Хизанишвили и несколько других. Обильные осадки стали причиной обрушения на дорогу небольшой части скалы на улице Тамарашвили. Из-за обильных осадков обрушились несколько деревьев, одно из них упало на частный автомобиль, к счастью, никто не пострадал. На проспекте Чавчавадзе затопило новые подземные урны для мусора. Затоплены подвалы жилых домов по всему городу, подъезды, рестораны. На некоторое время в нескольких районах столицы остановился общественный транспорт, из-за затопленных улиц передвижение было опасным. Мэрия тем временем призвала жителей столицы воздержаться от перемещения по городу, а градоначальник заявил, что муниципальные службы сделали все возможное для своевременного устранения возникших в столице проблем:

«Таких обильных осадков Тбилиси не помнит. Мы, естественно, полностью мобилизовали соответствующие службы, мы всегда находимся в режиме готовности во время плохой погоды, и в этот раз также было быстрое и своевременное реагирование. По первым данным Агентства окружающей среды, осадки, выпавшие вчера, в два раза превысили количество осадков, выпавших в Тбилиси в 2015 году 13 июня. Более того, вчерашний ливень распространился на всю территорию Тбилиси и создал определенные проблемы в разных районах», – сказал Каха Каладзе.

В ночь на 30 августа он несколько раз выступал в прямом эфире, транслируемом на его личной страничке в Facebook. Мэр заявил, что затопление некоторых улиц произошло по причине засорения дренажной системы. Она не справилась со своей задачей из-за разного рода мусора, в основном полиэтилена, которым жители столицы засоряют систему. Впрочем, для депутата городского собрания от «Национального движения» Ираклия Надирадзе это совершенно не аргумент:

«Почему в городе происходят подобные затопления? Причин много, и первая – существующие дренажные системы не чистят, а на новых магистралях, дорогах, проспектах вовсе не устанавливают эти системы. Не очищают русла рек, водохранилища и ущелья, а во многие из них скидывают мусор, в основном строительный. При этом мы наблюдаем за незаконными и пагубными строительствами, которые производятся возле рек и в ущельях. Все этого вместе с коррупцией и непотизмом привело нас к итогу, когда каждый дождь в Тбилиси приводит к катастрофе».

При этом мэрия Тбилиси за последние годы потратила десятки миллионов лари на дренажные системы, которые при обильных осадках демонстрируют полную ненадежность, говорит член партии «Европейская Грузия» Бесик Донадзе:

«С 2021 по 2023 год, то есть по сей день, мэрия Тбилиси потратила на дренажные системы более 54 миллионов лари, а в районах (прилегающих к столице и относящихся к тбилисскому муниципалитету) более 17 миллионов. То есть всего мэрия потратила более 72 миллионов лари на системы. Но мы видим, что они не работают. Либо потраченных сумм было недостаточно, либо работы были проделаны некачественно. Я хочу напомнить Кахе Каладзе, что за отлаженную работу муниципальных сервисов отвечает он, поскольку он мэр и он руководит всеми теми службами, которым мы, тбилисцы, платим деньги».

Между тем Тбилиси, и не только, еще предстоит пройти новое испытание стихией, говорит начальник местного управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светлана Ниорадзе:

«Таких осадков в ближайшие дни в Тбилиси не ожидается. В основном в ночные, вечерние часы возможен кратковременный дождь с грозой. Температура остается сравнительно высокой +31-33 градуса. В Тбилиси такая погода сохранится до третьего сентября. С третьего сентября мы ожидаем более интенсивные осадки и в Западной, и в Восточной Грузии».

Между тем некоторые специалисты утверждают, что, вопреки утверждениям мэра Тбилиси, подобные ливни – не редкость для столицы, потому к подобным осадкам город должен быть готов: «это были не такие уж и обильные осадки… должна существовать цифровая база коллекторов и водостоков, система должна быть перестроена и управляться соответствующим образом. Вода течет вниз, а не вверх!» – написала в соцсети директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе.

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