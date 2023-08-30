Сегодня в Абхазии, как и во всем мире, отмечали Международный день пропавших без вести. Памятные мероприятия прошли и в Сухуме. С начала 90-х пропавшими с обеих сторон, по словам замглавы Миссии МККК в Абхазии Бориса Казанба, числятся около двух тысяч человек. Эта международная организация до сих пор занимается выяснением их судьбы.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести. Он провозглашен с целью привлечения внимания общественности к судьбе лиц, попавших в заключение, чье местонахождение неизвестно, и к поиску пропавших без вести. Инициатива провозглашения этой даты исходила в 1983 году от Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников задержанных-исчезнувших.

В Абхазии ежегодно 30 августа отмечают исключительно как День пропавших без вести. Подавляющее большинство из абхазского списка – это люди, которые исчезли во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Сразу после вооруженного конфликта по указанию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба была создана Комиссия по делам пропавших без вести, которая занималась сбором информации, а также вела переговоры с грузинской стороной о захоронении погибших во время войны.

Реализация программы по идентификации останков бойцов, похороненных в Сухуме в парке Славы, началась в 2010 году. В соответствии с договоренностями между правительством Абхазии и Международным комитетом Красного Креста с июля по август 2013 года международные эксперты провели эксгумацию 43 тел, захороненных в этом месте. Предположительно, это были останки погибших во время мартовской наступательной операции по освобождению Сухума, а также сбитых в вертолетах на сопке Ахбюк (в июле 1993 г.) и на Марухском перевале (в июне 1993 г.). Останки также были из местечка Каман. Тогда образцы ДНК эксгумированных и их родственников были направлены в лабораторию в Загреб, столицу Хорватии. В результате совместной работы правительства Абхазии и МККК было идентифицировано и перезахоронено 37 бойцов.

Старейшая гуманитарная организация мира – Международный комитет Красного Креста в рамках своего мандата занимается выяснением судьбы пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов или в результате похищения, а также оказанием помощи их семьям. Заместитель главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба рассказал «Эху Кавказа», что работа в этом направлении продолжается:

«У нас числится около двух тысяч пропавших в войне. Более двухсот семей получили уже ответ о судьбе своих близких, которые считались пропавшими без вести. То есть останки были опознаны и переданы семьям для достойного захоронения. На данный момент мы говорим, что в Абхазии это сорок четыре семьи.

– Остальные тела переданы грузинской стороне?

– Остальные, соответственно, переданы семьям в Грузии.

– Но очень большое количество еще остается ненайденным?

– Ну, работа продолжается. Эта работа не затихала у нас даже в период пандемии. Мы ведем ее совместно с властями и местными организациями. Сейчас летний сезон, он как бы продолжение имеет. То есть мы не останавливаемся в этой работе и надеемся на конечные результаты.

– Кто сейчас возглавляет МККК в Абхазии?

– Миссию Международного комитета возглавляет Родриго де Резанде.

– Он из Латинской Америки?

– Из Испании, но родом из Бразилии».

Родриго де Резанде был представлен абхазской общественности в октябре прошлого года на культурно-деловой платформе «Гума», когда отмечалось 30-летие создания Миссии МККК в зоне грузино-абхазского конфликта.

Борис Казанба привел только цифры, но понятно, что за этими цифрами – конкретные люди, боль и память о которых до сих пор жива.

Лет двадцать назад мне довелось провести целый день в семье Лагвалава в селе Нижняя Эшера. Родители сына, пропавшего без вести во время мартовского наступления абхазской армии на Сухум, много рассказывали о нем и просили напечатать статью в газете – а вдруг кто-то из читателей что-то знает о его судьбе. Никто не откликнулся… Спустя годы его тело было идентифицировано среди захороненных в парке Славы сразу после войны. Последняя надежда, что он каким-то чудом остался жив, семьей была потеряна, но зато близкие с тех пор могли приезжать на его могилу и знали, где покоится его прах.

До сих пор не установлена судьба известного абхазского поэта Таифа Аджба. 9 октября 1992 года группа вооруженных грузинских гвардейцев вывела его и еще нескольких мужчин из многоквартирного дома в Новом районе Сухума. Их увезли в неизвестном направлении. С тех пор и до сегодняшнего дня о судьбе Таифа Аджба ничего неизвестно. Дневник поэта, который он начал вести с первых дней войны, впоследствии опубликовали под названием «Дожить до рассвета». Эти слова он часто повторял на страницах дневника. По неподтвержденным данным, Таиф Аджба был расстрелян после долгих пыток. В 2014 году специалисты МККК провели поисковые работы, но в указанном месте в селе Акапа Сухумского района, где, предположительно, должен был быть захоронен Таиф Аджба, его останков не оказалось.

Неизвестной остается и судьба молодого абхазского историка Виталия Бутба, которого в последний раз видели, когда он участвовал в мартовском наступлении.

В абхазских СМИ в последние годы было изложено немало щемящих душу историй о пропавших без вести. Так, уроженец села Члоу Очамчырского района Борис Инапшба погиб во время все того же мартовского наступления 1993 года. Тело Бориса, пишет журналист Аста Ардзинба, так и осталось на левом берегу Гумисты, не подконтрольной абхазской армии. После победы Абхазии в войне – уже в октябре 1993 года – опознать похороненных в братской могиле бойцов было трудно. Однако родители Бориса Инапшба тогда все-таки забрали тело, как они считали, погибшего сына и похоронили его на родовом кладбище в селе Члоу. Вдова бойца Мзия Бейя не стала сопротивляться воле старших, но, по ее собственному признанию, ее мучили сомнения. Именно поэтому, когда в Абхазии начала работать международная программа, начался процесс эксгумации и идентификации неопознанных бойцов, захороненных в парке Боевой Славы в Сухуме, она обратилась в Комиссию по пропавшим без вести при кабинете министров республики. Самым сложным было уговорить родных супруга принять участие в программе и сдать анализы на ДНК. Как выяснилось впоследствии, не зря. Подлинные останки Бориса Инапшба были опознаны среди захороненных в парке. 21 июня 2015 года у семьи появилась возможность перезахоронить его останки в родовом имении. «Теперь у меня душа спокойна, потому что сын знает, где похоронен его отец, и внуки тоже будут знать, куда прийти и положить цветы», – сказала тогда Мзия.

Сегодня в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба открылась фотовыставка, посвященная памяти без вести пропавших в Отечественной войне народа Абхазии. Она организована движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» при поддержке Миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии. На открытии выставки выступила председатель движения Гули Кичба. Ее сын – Герой Абхазии Арзамет Тарба, также долгое время считался пропавшим без вести.

На выставке представлены фотографии из книги «Кого судьба не сберегла…», изданной в 2022 году. Под каждой выдержки из воспоминаний родных и близких пропавших без вести во время войны. Впервые эти фотографии были представлены общественности в 2022 году. Затем их передали в музей. Инициатива издания книги принадлежала движению «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Финансировала проект Миссия Международного комитета Красного Креста.



А в восемь часов вечера на площадке перед зданием Абхазгосдрамтеатра должна начаться акция в память о пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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