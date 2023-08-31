В Берлине прошла встреча президентов ФРГ и Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Берлине со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщила администрация президента Грузии.

Напомним, что Зурабишвили отправилась в Германию несмотря на недовольство правительства Грузии и правящей партии. Правительство не выдало президенту разрешение на визит, а «Грузинская мечта» обвинила её в нарушении Конституции.

По информации администрации грузинского президента, Зурабишвили и Штайнмайер обсудили процесс евроинтеграции Грузии.

«Президент Грузии отметила, что Евросоюз изменил свой подход к странам-кандидатам и он стал более политическим. В ходе встречи президент Грузии, говоря о событиях в Украине, отметила, что население Грузии едино в поддержке Украины и выражает солидарность с ней. Как было отмечено во время встречи, символично, что берлинская встреча совпадает с 30-летием восстановления дипломатических отношений между Грузией и Германией. Грузия не забывает, какую важную роль сыграла Германия в политической, экономической и культурной поддержке Грузии», – сказано в заявлении.

По информации администрации президента, Зурабишвили заявила на встрече: «Если кого и можно назвать старым другом, так это Германию!»