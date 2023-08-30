Конфликт между президентом Саломе Зурабишвили и «Грузинской мечтой» снова приобрел публичный характер. В правящей партии главу государства критикуют за ее решение отправиться в Европу, где она намерена встретиться с европейскими лидерами для поддержки в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Правительство не давало согласия на «европейский вояж», а значит, она нарушила Конституцию, заявили в партии власти.

«Президент Грузии не получала согласия правительства Грузии», – возмущался лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, напоминая обществу, что, согласно Конституции, именно правительство определяет внешнюю политику страны, а значит, «президент Грузии нарушает Конституцию», заключил Мамука Мдинарадзе, приравняв президента Зурабишвили к «радикальной оппозиции», а значит, к противникам интересов страны:

«Как грузинская радикальная оппозиция, – как то же «Нацдвижение» со всеми своими группами и кластерами, – так и Саломе Зурабишвили использует тот же нарратив. Конечная цель этого нарратива – неполучение Грузией статуса кандидата. И мы все это знаем: так называемый вояж госпожи Саломе содержит риски».

Забегая вперед, Мамука Мдинарадзе сообщил журналистам, что, несмотря на «антиконституционные действия» Зурабишвили, «Грузинская мечта» не будет ставить в парламенте вопрос об ее импичменте. По той же Конституции для этого правящей силе понадобятся голоса оппозиции, а, как уже сообщил Мдинарадзе, самая крупная оппозиционная фракция «Нацдвижение» с президентом заодно».

В «Грузинской мечте» не могут простить президенту ее критики с трибуны парламента во время итогового отчета и праздничного мероприятия в День независимости 26 мая. Саломе Зурабишвили была недовольна недостаточной поддержкой, оказанной властью Украине в войне с Россией, возобновлением авиасообщения Тбилиси с Москвой, а также неограниченным потоком приезжающих россиян после вторжения РФ в Украину. Вспоминая все это, вице-спикер Гия Вольский назвал планы президента Зурабишвили поехать в Европу для получения поддержки в предоставлении статуса кандидата «притворством» и «лицемерием».

В оппозиции решение президента Зурабишвили оценили позитивно, правда, у депутата Пааты Манджгаладзе из «Стратегии Агмашенебели» есть для нее рекомендация:

«Конечно, встречи грузинского президента с лидерами ЕС – это хорошо, но лучше перед отъездом в Европу ей встретиться с лидерами «Грузинской мечты» Кобахидзе, Гарибашвили, Иванишвили. Они же ее кандидатуру в президенты выдвигали, пусть Саломе Зурабишвили поговорит с ними. Потому что проблема Грузии на пути к евроинтеграции в них, а не в Европе и европейских лидерах».

В «Нацдвижении» тоже призвали президента перед отъездом разобраться в домашних проблемах – помиловать экс-президента Михаила Саакашвили. Его заключение – незаконное, по их мнению, – также станет препятствием в получении статуса.

Нежелание правительства Грузии видеть президента страны в европейских столицах для оппонентов власти стало очередным доказательством того, что власть не заинтересована в европейском будущем страны. Говорит бывший посол Грузии в Бельгии, один из лидеров «Лело» депутат Саломе Самадашвили:

«Грузинская мечта» не только не выполняет необходимые для получения статуса 12 рекомендаций, она открыто саботирует процесс его получения. Если у нас сегодня еще остается шанс получить статус – это в первую очередь заслуга грузинского народа. С этим же связано решение президента политически лоббировать этот вопрос, что очень позитивно. Она также хорошо видит и понимает, что если процесс будет продолжаться как сейчас, то из-за политики «Грузинской мечты» есть большая вероятность в конце года остаться без статуса кандидата».

Напомнили президенту о необходимости согласия правительства на представительские зарубежные визиты и в администрации правительства. Из заявления следует, что Зурабишвили 12 июля официально обратилась к правительству по поводу планируемых визитов в Европу. А 3 августа ей также официально было отказано. В правительстве заблокировали визиты президента в 10 стран, в том числе и в Украину. В Киев грузинский президент хотела отправиться 22-24 августа, в День независимости Украины. До декабря президент намеревалась посетить Германию, Болгарию, Швейцарию, Чехию, Польшу, Данию, Израиль и Объединенные Арабские эмираты. Таким образом, своим отказом правительство практически сделало президента Зурабишвили невыездной.

В феврале прошлого года, когда Россия вторглась в Украину, она также жаловалась, что ее визиты правительством были заблокированы. Хотя тогда, как и на этот раз, отказ не стал для нее препятствием. 31 августа, как сообщает администрация президента, ее европейское турне начнется со встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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