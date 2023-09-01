Инцидент в украинском городе Днепре, где полицейский застрелил этнического грузина, вызвал ажиотаж не только в Украине, но и в Грузии. Пока украинская общественность спорит о том, насколько правомочным было применение оружия против гражданина, пусть и напавшего на стражей порядка, в Грузии споры перешли во внутриполитическую плоскость.

Убийство украинским полицейским гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и оказавшего сопротивление правоохранителям, всколыхнуло украинское общество. Оно разделилось на два лагеря: первые полностью поддержали действия полицейского, поскольку он защищал напарницу. Вторые считают, что три выстрела в спину – это чрезмерная мера принуждения, и нужно было стрелять по ногам. В Национальной полиции заявили о проведении служебного расследования и отстранении обоих полицейских от исполнения обязанностей. Стрелявшего суд отправил под круглосуточный домашний арест сроком до 30 октября 2023 года, его напарница – в больнице, у нее сломан нос и лицевые кости.

Исходя из опубликованных кадров с камер наблюдения, а также с телефона подростка, находившегося в машине в момент инцидента, уроженец Абхазии Джумбер Силагава сначала нарушил правила дорожного движения, а затем, перед попыткой задержания, поменялся местами со своей спутницей. Оба отказались подчиниться требованию полиции выйти из машины.

На видео, снятом из салона автомобиля, видно, что за рулем сидит женщина и полицейские пытаются силой вытащить ее из авто. Женщина сначала спрашивает, снимают ли ее, а затем начинает кричать, что ей больно. В какой-то момент мужчина выскакивает из машины и нападает на офицера полиции. При этом снимающий все происходящее ребенок кричит:

«Папа, давай! Папа!»

В результате мужчина повалил полицейского и набросился на его напарницу, которую держала вторая участница инцидента. В этот момент патрульный применил оружие, произведя три выстрела. От полученных ранений мужчина скончался. Экспертиза выявила в крови погибшего алкоголь. Согласно последним данным, помимо Джумбера Силагава в автомобиле находились двое его детей и подруга. Против нее также готовится уголовное дело.

В Грузии убийство полицейским Джумбера Силагава также восприняли неоднозначно. Часть общественности выступила с оправданием поступка правоохранителя, назвав его действия правомочными:

«На кадрах видно, что Силагава пытается отобрать у полицейского пистолет. Также видно, что в это время спутница Силагава нападает на полицейскую и держит ее сзади. На основании этого видео арестованный полицейский, вероятно, будет оправдан, а спутнице Силагава грозит от 9 до 15 лет лишения свободы за нападение на полицейского», – это один из многих комментариев в грузинском сегменте социальных сетей подобной направленности.

Другая часть грузинской общественности, напротив, видит в произошедшем, с одной стороны, этнический фактор, а с другой – повторяет версию, выдвинутую в российских СМИ и пабликах – мол, мужчину пытались принудительно мобилизовать на фронт, а он не хотел умирать за интересы коллективного Запада. За это его якобы и застрелили.

На этом настаивает, в частности, антизападное консервативное движение «Грузия прежде всего». По словам его основателя Вато Шакаришвили, «либералы и правозащитники не реагируют на убийство Силагава, поскольку для них не важны жизни грузин и украинцев.

Шакаришвили уверен: «мобилизационный процесс в Украине идет тяжело, поэтому режим прибег к силе и убил Джумбера Силагава выстрелом в спину».

«Полицейские фашистского режима в Украине убили Джумбера Силагава, грузина по национальности, на глазах его малолетних детей и жены! Где либералы-гуманисты?! Где правозащитники?! Где демократы, поддерживающие BLM?! Жизни украинцев и грузин не имеют значения?! В Украине уже давно идет мобилизационный процесс. Несмотря на то, что режим закрыл телеканалы, запретил партии и всячески подавляет альтернативное мнение, истина по-прежнему на поверхности, и никто не хочет жертвовать своей жизнью в «мясорубке» ради интересов сегодняшней сумасшедшей американской администрации и международных корпораций. Поэтому режим применил силу и убил молодого человека, выстрелив ему в спину, на глазах у его жены и детей!» – пишет Шакаришвили в социальных сетях.

В «Грузинской мечте» усмотрели в инциденте в Днепре почерк Михаила Саакашвили. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, такой же «полицейский произвол» творился в Грузии в годы правления «Единого национального движения»:

«Мы видим тот же почерк, который был в Грузии в 2004-2012 годах. Это не просто убийства людей на улице, это тот же бизнес-рэкет, реформирование телеканалов, убийство людей, по сути, война – всего лишь предлог для всего этого. Почерк тот же, что очень печально».

Председатель «Грузинской мечты» пожелал Украине как можно скорее избавиться от «наследия Саакашвили и Адеишвили», принимавших активное участие в полицейской реформе в Украине:

«Чем быстрее Украина освободится от Саакашвили и Адеишвили, тем успешнее будут процессы в этой стране. Ни пьянство, ни неповиновение полиции не оправдывают убийство человека, особенно когда убийство совершается на глазах у детей и супруги, это тяжкое преступление, и даже это оправдывали так называемые грузины. Либералы, грузинские «националы». Сегодня они выступают напоказ и единогласно оправдывают это ужасное убийство, совершенное в Украине. Это еще раз показывает их природу. Я хотел бы еще раз напомнить общественности, что теоретически, если они вернутся к власти, они повторят именно то, что сделали в 2004-2012 годах. Мы должны сделать все, чтобы коллектив Саакашвили-Адеишвили никогда не вернулся к власти. Конечно, этого никогда не произойдет».

В оппозиции интерпретацию Кобахидзе инцидента в Днепре считают попыткой оправдать двусмысленную позицию Тбилиси относительно Украины, а также вновь актуализировать тему «девяти лет кровавого режима», демонизировав критиков власти и сыграв на падающем доверии населения к полиции. При этом, отмечают в оппозиции, Кобахидзе не стал акцентировать внимание на том, что падение рейтинга полиции произошло именно в период правления «Грузинской мечты». А что касается произвола со стороны стражей порядка, то жесткие разгоны митингов и отсутствие привлеченных к ответственности за чрезмерное насилие правоохранителей ставят вопрос об ответственности «Грузинской мечты».

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