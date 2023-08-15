Россия и Украина пытаются наступать и обороняться. При этом ни одной из сторон не удается добиться преимущества, позволяющего развить наступление и привести к перелому в войне. В Москве уверяют: технологическое преимущество за Россией, однако ВСУ продолжают медленно, но верно теснить российские войска. Эксперты считают, что прорыв с последующим выходом резервов на оперативный простор все еще возможен.

Львов, Луцк, Днепр – сразу несколько украинских городов подверглись ракетным атакам в ночь на вторник. По данным воздушного командования ВСУ, всего было использовано 28 ракет воздушного и морского базирования, сбить силам ПВО удалось только 16 из них. Согласно заявлению, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 было запущено с 11 самолетов стратегической авиации, четыре ракеты - Х-22 с шести самолетов дальней авиации, а четыре «Калибра» – с фрегата в акватории Черного моря. Не обошлось без жертв. По меньшей мере, три человека погибли в Луцке, в других городах есть раненые, повреждены жилые дома, во Львове разрушен детский сад.

Очередную ракетную атаку прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак:

«Это напоминание нам и нашим партнерам, что нужно еще больше санкций, чтобы остановить российский ВПК. Если ракеты летят, то нужно вводить более жесткие санкции. Если умирают украинцы, то Россия должна быть в изоляции».

О санкциях, к слову, говорил впервые с начала войны прибывший в Киев министр финансов Германии. По словам Кристиана Линднера, Берлин вместе с другими членами «Большой семерки» работает над тем, чтобы минимизировать возможности Москвы обходить ограничения. В Киеве, со своей стороны, считают, что работу надо усилить.

«Я могу подтвердить слова Кристиана Линднера о том, что вопрос обхода санкций постоянно поднимается в рамках встреч министров финансов G7. Обход санкций – это проблема, и это вопрос работы с теми странами, которые помогают обходить санкции в пользу агрессора. К сожалению, дело в том, что в экономическом смысле это позволяет России продолжать войну. Для нас этот вопрос очень актуален, и мы считаем, что необходимо усилить как секторальные, так и кадровые санкции и, прежде всего, усовершенствовать их реализацию», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Но есть и прогресс. Кристиан Линднер выразил надежду, что вопрос передачи Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus может быть решен в ближайшее время. Правительство Германии отказывалось делать это, опасаясь эскалации конфликта, однако в последние дни изменило свою позицию:

«В отношении наступательных ракет, о которых вы упомянули, у нас есть соответствующие процедуры, которые распространяются и на Taurus. Поэтому мы рассматриваем эти вопросы с нашими союзниками, в том числе в формате «Рамштайн» – что нужно и что можно. Зная, что многие, как и я, выступают в поддержку такого решения, надеюсь на очень быстрое прояснение этого вопроса».

В Москве в связи с этим пытаются убедить сограждан и немногочисленных партнеров, что западное вооружение проигрывает российскому, а Украина почти исчерпала свой военный потенциал. Соответствующий нарратив озвучил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности:

«В ходе специальной военной операции российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Под лозунгом поддержки Киева Соединенные Штаты Америки зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства. По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса. Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства. Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы».

Тем не менее превосходство, о котором говорит Сергей Шойгу, на фронте реализовать не удается. Российским войскам, пытающимся наступать в районе Лимана и Купянска, несмотря на внушительные силы, стянутые на это направление, прорвать украинскую оборону не удается.

ВСУ, со своей стороны, медленно продавливают российские оборонительные линии на бахмутском и запорожском направлениях. Несмотря на официальные опровержения российского Минобороны, некоторые т.н. военкоры утверждают, что украинским войскам удалось взять под контроль село Урожайное. Западные эксперты считают, что ВСУ удалось достичь «тактически значимого» прогресса в контрнаступлении. По данным издания The New York Times, Украина выделила тысячи солдат, в том числе некоторых из своих самых опытных морских пехотинцев, и бронетехнику для продвижения на юг по долине реки Мокрые Ялы. В публикации, в частности, говорится:

«Если им удастся прорваться через Урожайное или обойти его, они окажутся в пределах 50 миль (около 80 км) от двух крупных портовых городов – Бердянска и Мариуполя на Азовском море. И с каждой милей, на которую они продвигаются, украинские войска оказывают все большее давление на российские линии снабжения».

Тем не менее на Западе также признают: результаты контрнаступления пока не слишком обнадеживают. Украине не удалось создать ни значительного перевеса в живой силе, как было в ходе прошлогоднего Харьковского наступления, ни доминирования в бронетехнике, которая могла бы осуществить прорыв. Затягивание наступления позволило российским военным выстроить эшелонированную оборону с многочисленными минными полями, а также провести мобилизацию, позволившую установить паритет в живой силе.

Теперь же ВСУ приходится метр за метром буквально вгрызаться в российскую оборону, платя высокую цену за каждый освобожденный населенный пункт. Однако изменение тактики все же принесло результаты. Украинская армия хоть и медленно, но продвигается. И прорыв российской обороны остается все еще вполне достижимой целью. По мнению аналитиков, преимущество Киева перед Москвой в том, что ВСУ пока не задействовали значительного количества резервов, в то время как российское командование вынуждено использовать все имеющиеся в его распоряжении силы для парирования попыток прорывов по всему фронту.

Примечательно, что Москва постепенно меняет отношение к ситуации. Если вначале вторжения ее целями провозглашалось фактическое уничтожение украинского государства в его нынешнем виде, то с каждым новым озвучиванием целей они становятся все скромнее и скромнее. В недавнем комментарии изданию The New York Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Москва пытается сохранить за собой лишь те территории, которые продолжают оставаться под российской оккупацией. А последнее заявление министра обороны звучит и вовсе парадоксально – господин Шойгу назвал одной из приоритетных задач т.н. спецоперации освобождение российских военнослужащих из плена. Как отмечают комментаторы, получается, что Россия воюет с Украиной, чтобы освободить из плена своих солдат, которые попали в плен в результате российской же агрессии.

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