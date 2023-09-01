В Абхазии продолжается скандал вокруг увольнения директора крупнейшего детского сада Галского района Лонды Думава за финансовые нарушения. Она считает увольнение незаконным и обвиняет в принятии противоправного решения заведующую районным отделом образования Екатерину Габелия. «Эхо Кавказа» поговорило с бывшим бухгалтером отдела образования администрации Галского района Гигой Квеквескири, который подтвердил, что Думава не имела отношения к финансам.

– Гига, вы работали бухгалтером в детских садах Галского района. Вас, кажется, уволили. Расскажите, что произошло?

Зачем им нужно было этот выговор мне выносить, я не могу понять. Скорее всего, они хотели найти виновного в пропаже этих денег, то есть учительской зарплаты

– Начнем с того, что официального приказа не было. Приказа об увольнении нет и по сей день, эту бумажку никто не видел. Все началось с того, что в конце декабря в отделе образования возникла какая-то проблема с заработной платой учителей. Всех бухгалтеров позвали и сказали, что с января месяца придет проверка и будет искать эти деньги, куда они делись. И мы были готовы к тому, что у нас будет проверка. 28 декабря я приехал на работу и вижу, что на столе у второго бухгалтера лежит выговор мне за то, что я не оформил акт приема-передачи документов, и остальным бухгалтерам тоже. Я с этой бумажкой хотел зайти к Екатерине Валерьевне (Габелия), но, к сожалению, она уже была с «короной», и меня не приняли. Стали нас оскорблять, но причину оскорбления я, честно говоря, не знаю. Я привык к тому, что там оскорблять человека можно было без проблем. В январе месяце я прихожу на работу и вижу, что заменили замки и поменяли ключи. Я пошел судиться, чтобы с меня сняли выговор, потому что акт приема и передачи документов был сдан мной вовремя, я всю документацию передал новому главному бухгалтеру. Зачем им нужно было этот выговор мне выносить, я не могу понять. Скорее всего, они хотели найти виновного в пропаже этих денег, то есть учительской зарплаты.

– Гига, расскажите, что это было за судебное разбирательство и чем оно закончилось для вас?

Там баланса не было тридцать лет. Ни одна школа и ни один детский садик в районе не стоят на балансе

– Я подал в Галский районный суд, чтобы отменили выговор, так как он был вынесен незаконно, меня о нем даже не проинформировали, я случайно увидел эту бумажку. И я выиграл этот суд, хотя Габелия пришла один раз на судебное заседание и сказала, что мне дали выговор, потому что в отделе образования якобы не было баланса и я не сделал этот баланс. Но я – рядовой бухгалтер, и я не имел никакого отношения к балансу. При этом там баланса не было тридцать лет. Ни одна школа и ни один детский садик в районе не стоят на балансе. Любая школа, любой детский садик, которому выплачивается государственная зарплата из госбюджета, обязательно должны быть на балансе администрации или отдела образования.

– Если объект не стоит на балансе, что это означает, чем это чревато?

– Чревато это тем, что ремонтные работы там проводить нельзя и выплачивать заработную плату учителям незаконно, потому что объект не числится как государственный.

– И какое решение вынес суд?

– Суд оправдал меня. Было принято решение отменить выговор и выплатить мне моральную компенсацию. Но в связи с тем, что у меня нервы сдали, я даже не знаю, отменили они этот приказ или нет, потому мне никто ничего не присылал, а про моральную компенсацию я вообще молчу, никто мне ничего не выплачивал. Я даже в сторону отдела образования смотреть не хотел и не хочу по сей день.

– Вы сейчас в Галском районе?

– Нет, я, к сожалению или к счастью, уехал из Галского района, я там не нахожусь.

– На пресс-конференции Лонда Думава рассказывала о том, что ее обвиняют в финансовых нарушениях, вы можете это пояснить?

Ни одна заведующая детским садом к финансам не имела никакого отношения. Вся оплата питания проходила через казначейство, через безнал

– Насчет тех финансовых махинаций, которые они хотят на Лонду свалить, я могу сказать, что работал в отделе образования с 2019 года. Ни одна заведующая детским садом к финансам не имела никакого отношения. Вся оплата питания проходила через казначейство, через безнал. Я читал интервью Габелия. Она там говорит, что у Лонды Думава завхоз никогда не покупал продукты питания. Почему? У Лонды был завхоз – Лонда Джгереная. Она закупала продукты питания, а в конце месяца, как и любой другой садик, приносила в отдел образования накладные. Приносила ежедневно калькуляцию меню, которую составляли медсестра и завхоз. И на основании этих документов мы составляли запрос в финотдел для оплаты продуктов питания. Вся бумажная документация была в порядке не только у Лонды Думава, но и у всех детских садов, потому что если бы там была какая-то ошибка, финотдел эти документы не пропускал для оплаты ни в коем случае.

– Гига, был также вопрос музыкальной студии и оплаты за обучение в детском садике. Эти деньги к вам поступали? Например, Лонда Думава сказала, что плату за детский садик собирал родительский комитет и перечислял на счет в банке, оттуда деньги поступали в финотдел. И второй момент – это музыкальная студия. Екатерина Габелия говорит, что деньги от студии не поступали в финотдел. Вы как-то можете это прокомментировать?

У нас в Галском районе, если в садике числится, например, 130 детей, к сожалению, не все они могут платить. Та сумма, которая собиралась, поступала на спецсчет отдела образования Галского района

– Я могу прокомментировать родительские взносы. Это 350 рублей, которые уходят на хозтовары, потому что государство не финансирует хозчасть. Эти деньги родительский комитет или воспитатели сдают завхозу, чтобы он сдал их в банк. В банке они получают чек, даже если этот чек человек потеряет, в банке выписка не потеряется никогда. Но есть такой момент, я не знаю, как в других районах, но у нас в Галском районе, если в садике числится, например, 130 детей, к сожалению, не все они могут платить. Та сумма, которая собиралась, поступала на спецсчет отдела образования Галского района. Про студию я ничего сказать не могу, кроме того, что они работали на славу, у них всегда были шикарные концерты. С жалобами ко мне лично как к бухгалтеру никто не подходил, ни один родитель, я этот факт подтвердить не могу. Эти деньги на спецсчет не вносились. Но какой у них устав, я не знаю. Студия работала до меня. Я слышал и знаю, что деньги собирали родители, они сами изъявили желание открыть эту студию, чтобы их дети занимались дополнительно. Я не видел такого документа, что студия должна быть бесплатной, но я хочу подчеркнуть: если родители изъявили желание открыть студию, там работал хореограф, преподаватель по вокалу, они же не будут работать бесплатно? Это первое. И второе: если они проводят концерт в Доме культуры, то надо шить костюмы, покупать форму. Все деньги, которые собирались, мне кажется, тратились на это. А оформление у них всегда было шикарное.

– Скажите, пожалуйста, педагоги этой музыкальной студии получали зарплату? Гороно их оплачивало?

– Нет, они зарплату из бюджета по студии не получали.

– Гига, насколько мне известно, была история и с вашей мамой. Поясните, что там было такое?

Получилось так, что Екатерина Габелия, обидевшись на меня, мою маму уволила со статьей, хотя можно было включить человеческий фактор

– Моя мама заведовала детским садом «Ласточка». Это государственный детский садик, но он находится в частном доме, потому что в Галском районе здание для детсадика не отремонтировано. Пока она была заведующей, она получила в садике травму и у нее по сей день проблема с позвоночником. Ей было сделано шесть операций. Когда я работал в отделе образования, я эту ситуацию объяснил Екатерине Габелия, сказал, что она получила травму в садике, что она внесла большой вклад в развитие этого садика, что могут подтвердить все жители района, и мы отправили ее на лечение. И получилось так, что Екатерина Габелия, обидевшись на меня, мою маму уволила со статьей, хотя можно было включить человеческий фактор. Ее не было с февраля месяца, она почти девять месяцев на работе отсутствовала, но был назначен человек, заменяющий ее и исполнявший ее обязанности.

– Гига, это было связано с ее операциями?

– Да, в общем ей было сделано шесть операций, а за последний год – четыре.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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