В расположенном у линии разделения селе Никози открылся Фестиваль анимационных фильмов

В расположенном у линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия селе Никози открылся Фестиваль анимационных фильмов, сообщает аппарат Госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Работы известных в мире аниматоров будут представлены в течение недели. Мероприятие проходит в здании, которое в дни войны 2008 года разбомбила российская авиация. Позже удалось восстановить его, пишет SOVA.

Международный фестиваль анимационных фильмов в Никози проводится с 2011 года. В этом году с 1 по 7 сентября он проводится в одиннадцатый раз.

Фестиваль сотрудничает со всемирно известными фестивалями, такими как Дрезденский фестиваль короткометражных фильмов (Германия), Фестиваль анимационного кино в Анси (Франция), фестиваль анимационного кино «Монстра» (Португалия), Загребский фестиваль анимационного кино (Хорватия), Фестиваль анимационного кино «Тиндиридис» (Литва), Фестиваль анимационного кино «линолеум» (Украина) и Штутгартский фестиваль анимационного кино (Германия).

Примечательно, что фестиваль в Никози сотрудничает и с Суздальским фестивалем анимационного кино (Россия).