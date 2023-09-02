Лидер фракции «Грузинская мечта»: Умолять никого не собираемся

Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что лидеры оппозиционных партий четко зафиксировали свою поддержку президенту Грузии, которая «нарушает Конституцию», сообщает SOVA. Исходя из этого, консультироваться с оппонентами власти большинство не намерено - никого упрашивать не будут.

Партия власти понимает, что процедура импичмента ни к чему не приведет, поскольку реакция оппонентов известна.

«Мы не видим никакого смысла в проведении импичмента. Мы считаем, что сегодня невозможно мобилизовать 100 голосов. Это было наше предположение, но теперь оно подкреплено доказательствами - все говорят, мол, я не поддержу этого. Чего мы ожидали, так и произошло: все заслонили ее в нарушении Конституции.

Мы не собираемся советоваться с ними и умолять, скажем, «может, вы поддержите нас в вопросе импичмента». Не собираемся упрашивать, поскольку они четко выразили свою поддержку Саломе Зурабишвили, которая нарушает Конституцию», - заявил Мдинарадзе.

Но он также отметил, что заседание большинства состоится в понедельник, 4 сентября, где «будет собрано более 50 подписей».