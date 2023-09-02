Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Лидер фракции «Грузинская мечта»: Умолять никого не собираемся

Мамука Мдинарадзе

Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что лидеры оппозиционных партий четко зафиксировали свою поддержку президенту Грузии, которая «нарушает Конституцию», сообщает SOVA. Исходя из этого, консультироваться с оппонентами власти большинство не намерено - никого упрашивать не будут.

Партия власти понимает, что процедура импичмента ни к чему не приведет, поскольку реакция оппонентов известна.

«Мы не видим никакого смысла в проведении импичмента. Мы считаем, что сегодня невозможно мобилизовать 100 голосов. Это было наше предположение, но теперь оно подкреплено доказательствами - все говорят, мол, я не поддержу этого. Чего мы ожидали, так и произошло: все заслонили ее в нарушении Конституции.

Мы не собираемся советоваться с ними и умолять, скажем, «может, вы поддержите нас в вопросе импичмента». Не собираемся упрашивать, поскольку они четко выразили свою поддержку Саломе Зурабишвили, которая нарушает Конституцию», - заявил Мдинарадзе.

Но он также отметил, что заседание большинства состоится в понедельник, 4 сентября, где «будет собрано более 50 подписей».

  • Партия власти начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, которая, по утверждению большинства, грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.
  • Сбор подписей, необходимых для подачи в Конституционный суд в законодательном органе, начнется в ближайшие дни, для чего требуется согласие 50-ти депутатов. Конституционный суд должен представить заключение парламенту в течение месяца, и после этого парламент должен вынести политический вердикт и решить, поднимать ли вопрос об импичменте президента. Параллельно с этим процессом президент Саломе Зурабишвили продолжает встречи в европейских столицах.
  • Для объявления импичмента президенту Грузии требуется согласие 100 депутатов парламента. На сегодняшний день в парламенте Грузии, состоящем из 150 членов, насчитывается 140 действующих депутатов. В парламентское большинство входят 84 депутата, а в парламентскую оппозицию - 56.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG