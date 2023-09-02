Лидер фракции «Грузинская мечта»: Умолять никого не собираемся

Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что лидеры оппозиционных партий четко зафиксировали свою поддержку президенту Грузии, которая «нарушает Конституцию», сообщает SOVA. Исходя из этого, консультироваться с оппонентами власти большинство не намерено - никого упрашивать не будут.
Партия власти понимает, что процедура импичмента ни к чему не приведет, поскольку реакция оппонентов известна.
«Мы не видим никакого смысла в проведении импичмента. Мы считаем, что сегодня невозможно мобилизовать 100 голосов. Это было наше предположение, но теперь оно подкреплено доказательствами - все говорят, мол, я не поддержу этого. Чего мы ожидали, так и произошло: все заслонили ее в нарушении Конституции.
Мы не собираемся советоваться с ними и умолять, скажем, «может, вы поддержите нас в вопросе импичмента». Не собираемся упрашивать, поскольку они четко выразили свою поддержку Саломе Зурабишвили, которая нарушает Конституцию», - заявил Мдинарадзе.
Но он также отметил, что заседание большинства состоится в понедельник, 4 сентября, где «будет собрано более 50 подписей».
- Партия власти начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, которая, по утверждению большинства, грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.
- Сбор подписей, необходимых для подачи в Конституционный суд в законодательном органе, начнется в ближайшие дни, для чего требуется согласие 50-ти депутатов. Конституционный суд должен представить заключение парламенту в течение месяца, и после этого парламент должен вынести политический вердикт и решить, поднимать ли вопрос об импичменте президента. Параллельно с этим процессом президент Саломе Зурабишвили продолжает встречи в европейских столицах.
- Для объявления импичмента президенту Грузии требуется согласие 100 депутатов парламента. На сегодняшний день в парламенте Грузии, состоящем из 150 членов, насчитывается 140 действующих депутатов. В парламентское большинство входят 84 депутата, а в парламентскую оппозицию - 56.
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