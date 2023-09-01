Острую критику и осуждение вызвало у грузинских и западных политиков решение «Грузинской мечты» начать процесс объявления импичмента президенту Саломе Зурабишвили. На сегодняшнем политсовете правящей силы было решено обратиться в Конституционный суд для установления нарушения президентом главного закона страны для последующего рассмотрения вопроса в парламенте. Несмотря на отказ правительства в совершении европейского турне, Саломе Зурабишвили 31 августа все же отправилась в поездку и уже проводит встречи с европейскими лидерами в поддержку процесса предоставления Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Весть о грозящем импичменте застала президента Саломе Зурабишвили в поезде, мчавшемся на полной скорости из Берлина в Брюссель. На обнародованной главой государства в ответ на новость собственной фотографии она сидит в поезде у окна с размытым из-за скорости пейзажем и с широкой улыбкой смотрит в камеру. Взгляд и улыбка Саломе Зурабишвили дают понять, что ни срывать стоп-кран поезда, ни высаживаться на первой же остановке и спешно возвращаться в Тбилиси она не собирается, несмотря на серьезные намерения правящей «Грузинской мечты» запустить процедуру импичмента.

На утреннем политсовете, несмотря на низкие шансы заручиться необходимой поддержкой оппозиции в этом вопросе, в партии власти твердо решили призвать президента к ответу за то, что она поехала в Европу и даже успела встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, а потом отправилась в Брюссель на встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Действия наперекор правительству, которое решило отказать президенту в визитах в 10 стран, в том числе и в Украину, в правящей «Грузинской мечте» считают нарушением 52-й и 54-й статей Конституции Грузии. Отказ правительства допустить визиты президента для лоббирования европейских перспектив страны председатель партии власти Ираклий Кобахидзе объясняет противоречивыми, по мнению оппонентов, доводами:

«Саломе Зурабишвили старается сыграть в беспроигрышную игру. С одной стороны, она знает, что перспектива предоставления Грузии статуса кандидата на сегодняшний день выросла и хочет, исходя из этой ситуации, приписать себе очки. С другой же стороны, она будет стараться, насколько это возможно, препятствовать получению Грузией статуса кандидата».

По словам Кобахидзе, в ближайшие дни будут собраны необходимые 50 подписей депутатов для начала процедуры импичмента, и с этой же целью вопрос об установлении факта нарушения Конституции президентом будет направлен в Конституционный суд. Там в течение месяца должны дать ответ. В случае положительного ответа в течение двух недель парламент должен рассмотреть вопрос и проголосовать за отставку президента. Для этого необходимы 100 голосов, которых у «Грузинской мечты» нет. Ей будет недоставать 16 голосов, набрать которые в рядах оппозиции не представляется возможным, считают в самой правящей силе. Но, как пояснил Кобахидзе, вынося на голосование вопрос, они тем самым «уличат радикальную оппозицию и президента в их антигосударственных деяниях».

Антигосударственной и льющей воду на мельницу России сочли в свою очередь начатую процедуру импичмента президента в рядах оппозиции, о чем сказала депутат «Нацдвижения» Ана Цитлидзе:

«В 2018 году «Грузинская мечта» утверждала, что избрание Саломе Зурабишвили было принципиальным вопросом, вопросом чести, а теперь она объявляет ей импичмент. Это часть российского плана и политики, которую 11 лет осуществляет «Грузинская мечта» в этой стране. Как только появляется даже минимальный шанс о предоставлении Грузии статуса кандидата от наших европейских партнеров, каждый раз грузинская власть умудряется саботировать этот процесс».

В гражданском секторе считают, что Конституцию своими действиями против президента нарушает само правительство. С такой оценкой согласна и Эка Гигаури, глава грузинского филиала НПО Transparency International:

«То, что сегодня делает грузинская власть, противоречит духу 78-й статьи Конституции Грузии, которая обязывает все ветви власти делать все возможное для вхождения страны в евроатлантические структуры. Потому мы считаем, что президент Грузии поступает правильно, поскольку она лоббирует вхождение Грузии в ЕС».

Новость о начале процедуры импичмента президента возмутила европейских политиков. Председатель комитета по внешним связям Бундестага Германии Михаэль Рот на своей странице Х (ранее Twitter) выразил солидарность президенту Зурабишвили:

«Не она угрожает статусу кандидата Грузии в ЕС, но «Грузинская мечта» и эта попытка импичмента», – пишет Михаэль Рот.

Осуждает решение грузинских властей и европарламентарий Маркета Грегорова:

«Я шокирована планом объявить президенту Саломе Зурабишвили импичмент, когда она начинает разговаривать с лидерами ЕС».

О поддержке ЕС в реформах в Грузии и роли президента Зурабишвили в процессе евроинтеграции говорится и в пресс-релизе Европейского совета после встречи Саломе Зурабишвили с Шарлем Мишелем:

«Президент Мишель высоко оценил личную приверженность президента Грузии продвижению европейской перспективы Грузии. Роль, которую она сыграла в обеспечении контроля за соблюдением законодательства, реализации своего права на помилование отдельных лиц, что способствовало деполяризации, а также ее сильная политическая ориентация на повестке дня ЕС-Грузия были оценены особенно», – говориться в тексте.

О чем и от чьего имени говорила президент Зурабишвили на этой встрече, в пресс-релизе не сказано. На это будет обращено внимание, если вопрос импичмента все-таки будет рассматриваться в парламенте. Поэтому говорить сегодня о нарушении Конституции со стороны президента эксперт по вопросам основного закона страны Вахтанг Хмаладзе считает преждевременным, поскольку и без согласия правительства президент имеет право, как и другие граждане, на свободу выражения, а значит, может высказать свое мнение, в том числе и на встречах с европейскими лидерами:

«Но в таком случае президент будет выступать не как представитель государства, и это ее мнение не будет позицией государственной власти Грузии, это будет личное мнение президента. И отнимать такое право у президента, я считаю, и будет нарушением Конституции, а не тем, что президент нарушит Конституцию выражением своего мнения. Поэтому, думаю, если президент во время этих встреч не будет в своей речи использовать конструкции, позволяющие сделать вывод, что она выражает мнение государства, что она выступает от имени власти, то, по моему мнению, президент останется в рамках Конституции. Это не будет нарушением Конституции. Говорить сегодня о том, нарушила она Конституцию Грузии или нет, считаю преждевременным, мы должны услышать, что она будет говорить, как она будет представлять свое мнение (на встречах в Европе), и только после этого судить о том, является это нарушением Конституции или нет».

По мнению Вахтанга Хмаладзе, вероятность того, что при положительном ответе КС «Грузинская мечта» в парламенте наберет необходимые 10 голосов, предельно мала, и поэтому эта ситуация открывает тему для политических спекуляций, вплоть до подчиненности КС правящей силе:

«Если существует риск для «Грузинской мечты», почему она идет на это? И вот здесь уже начинаются политические спекуляции: может, они (представители власти) обладают какой-то информацией о том, что КС подтвердит нарушение президентом Конституции, и поэтому считают, что риска для них («Грузинской мечты») не существует? Может быть, это не так, но такие спекуляции возможны», – предупреждает эксперт, напоминая, что КС может и не установить нарушение правил со стороны президента, и тогда вопрос об импичменте автоматически нивелируется.

Но у критиков вопросы к правительству несколько другого характера: почему за месяц до оценки Еврокомиссии по выполнению 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса, представители власти вместе с главой государства не продвигают этот вопрос в европейских столицах и вместо этого чинят препятствия президенту? Тем более когда с визитом президента Зурабишвили в Брюссель совпало сегодняшнее заявление еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархеля о том, что в октябре Еврокомиссия планирует представить значимые предложения по теме расширения ЕС к 2030 году. С этой инициативой на днях выступил глава Европейского совета Шарль Мишель, с которым сегодня встретилась президент Саломе Зурабишвили, за что, кстати, тоже получила официальную угрозу от правящей «Грузинской мечты», что может лишиться своего поста.

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