Государство примет у кахетинских фермеров поврежденный градом виноград

Государство готово принять и переработать виноград, поврежденный выпавшим накануне в Кахетии градом, сказано в заявлении Национального агентства вина Грузии. Фермеры-виноградари смогут доставить побитый градом виноград в пункты госпредприятия ООО «Компания по управлению урожая» и получить за 1 кг 90 тетри.

«Государство не оставит виноградарей-фермеров перед лицом ущерба, причиненного стихийным бедствием, и продолжит оказывать им поддержку», - говорится в заявлении Агентства вина.

Штаб по координации сбора винограда работает 24 часа в сутки, и мобилизованы все ресурсы для обеспечения того, чтобы пострадавшие виноградари могли беспрепятственно собрать урожай.