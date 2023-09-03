В Цхинвали прошло траурное мероприятие в память о жертвах Бесланской трагедии

Траурная акция в память о жертвах Бесланской трагедии прошла в воскресенье на Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвали.

Почтить память невинных жертв теракта пришли сотни неравнодушных людей, главы министерств и ведомств, депутаты парламента, представители общественности, рядовые граждане, гости самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Школьники рассказали о тех трагических событиях, которые произошли в сентябре 2004 года в Бесланской школе.

«334 человеческих жизней, сотни раненных, десятки разбитых и искалеченных жизней… Терроризм - это зло. Вечная память детям Беслана, вечная память их учителям, родителям и людям, спасавших жертв трагедии», - было отмечено во время мероприятия.

Присутствующие почтили память невинно убиенных минутой молчания. В небо традиционно было запущено 334 белых шара по числу жертв погибших в теракте.

Участники мероприятия возложили цветы и принесли питьевую воду, в которой так нуждались дети и взрослые 19 лет назад в школе Беслана.

В воскресенье в память о жертвах Бесланской трагедии в храмах республики прошли поминальные службы, пишет информагентство «Рес».