В Нагорном Карабахе вводят хлебные карточки

С 5 сентября продажа хлеба в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди) будет осуществляться по талонам. Об этом сообщило Министерство социального развития и миграции самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Выдача талонов начнется сегодня, 4 сентября.

Фонд поддержки села и сельского хозяйства Нагорного Карабаха также сообщил, что из-за нехватки муки в регионе возникла проблема с хлебом, и для решения этой проблемы внесены изменения в порядок приема пшеницы. В частности, пшеница будет приниматься по цене 250 драмов (около 65 центов) за килограмм, а сдавшим пшеницу землепользователям будет предоставлена возможность приобрести 20% сданной ими пшеницы по цене 13 тысяч драмов за мешок.

Ситуация с продовольствием и другими товарами первой необходимости в Нагорном Карабахе остается напряженной, передает Радио Азатутюн. Вследствие фактической блокады, установленной Азербайджаном, почти три месяца в регион не поступают гуманитарные и коммерческие грузы из Армении.

В Степанакерте и Ереване считают установленный Баку на Лачинском коридоре КПП незаконным, настаивая на том, что в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года коридор должен находиться исключительно под контролем российских миротворцев.

Баку отвергает обвинения в установлении блокады региона, который он считает суверенной территорией Азербайджана. Азербайджанские власти предлагают гуманитарные поставки по дороге через Агдам, однако в Карабахе отвергают данное предложения, считая, что таким образом Баку стремиться к установлению полного контроля над регионом и закрытию вопроса о самоопределении бывшей автономной области.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 1 сентября подал в Национальное собрание непризнанной республики заявление об отставке.