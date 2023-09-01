Карабахский лидер официально подал в отставку

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сегодня, 1 сентября подал в Национальное собрание непризнанной республики заявление об отставке.

«Руководствуясь статьей 98 Конституции Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], я подаю в Национальное собрание Республики Арцах заявление об отставке с поста президента Республики», – написал Арутюнян в своем заявлении.

Арутюнян объявил о решении уйти в отставку накануне. В условиях возможного развития событий, по его мнению, «существует необходимость в изменении подходов». Для этого должны смениться основные действующие лица в Нагорном Карабахе, считает он.

Перед отставкой Арутюнян назначил государственным министром Самвела Шахраманяна, занимавшего пост секретаря Совбеза.