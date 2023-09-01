Карабахский лидер официально подал в отставку

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сегодня, 1 сентября подал в Национальное собрание непризнанной республики заявление об отставке.
«Руководствуясь статьей 98 Конституции Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], я подаю в Национальное собрание Республики Арцах заявление об отставке с поста президента Республики», – написал Арутюнян в своем заявлении.
Арутюнян объявил о решении уйти в отставку накануне. В условиях возможного развития событий, по его мнению, «существует необходимость в изменении подходов». Для этого должны смениться основные действующие лица в Нагорном Карабахе, считает он.
Перед отставкой Арутюнян назначил государственным министром Самвела Шахраманяна, занимавшего пост секретаря Совбеза.
- Территория Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.
- Отставка Арутюняна происходит на фоне продолжающегося кризиса вокруг Лачинского коридора – единственной дороги, соединяющей Карабах с Арменией. Армянская сторона утверждает, что Лачинский коридор заблокирован азербайджанскими военными, которые препятствуют поставкам гуманитарной помощи местным жителям Карабаха.
- Азербайджан утверждает, что Армения через Лачинский коридор продолжала поставки оружия и боеприпасов в регион. Баку подчёркивает, что азербайджанская сторона создала все условия для прохода через контрольно-пропускной пункт жителей и доставки в регион продовольствия и товаров первой необходимости. В частности, речь идет об использовании дороги через азербайджанский город Агдам.
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