Буш: разрывается сердце, когда вижу, как с Саакашвили обращаются в тюрьме

43-й президент США Джордж Буш-младший обратился к участникам проходящей в Тбилиси международной конференции «Побеждая путинизм». Письмо экс-президента зачитал экс-помощник Госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер.

По словам Джорджа Буша-младшего, внимание всего мира сейчас приковано к Украине. Он считает, что исход этой войны окажет огромное влияние на демократию и свободу в мире, включая Грузию.

«Победа в Украине может также проложить путь к прекращению российской оккупации 20% территории вашей страны, спустя 15 лет после вторжения Путина», – отметил Буш.

Он добавил, что грузинский народ «продолжает решительно поддерживать членство в Трансатлантическом демократическом сообществе посредством членства в НАТО и Европейском Союзе».

«Остаются вопросы относительно приверженности правительства Грузии демократическим ценностям. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как с вашим третьим президентом, которого я знал лично, обращаются в тюрьме. Многих беспокоит растущее влияние России в вашей стране и тот факт, что это российское влияние распространяется на поддержку правительством украинского народа и правительства», – отметил Джордж Буш-младший.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы.

Джордж Буш-младший был президентом США в 2001—2009 годах, в том числе во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. Буш посещал Грузию в 2005 году, после чего в Тбилиси появилась улица его имени.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится под стражей в частной клинике в Тбилиси, где проходит лечение и отбывает 6-летний срок. Саакашвили считает своё уголовное преследование политическим, обвиняя власти Грузии в исполнении заказа Владимира Путина.