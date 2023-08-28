Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Грузия сможет восстановить свою территориальную целостность после победы Украины, в самой Грузии восприняли неоднозначно. В правящей партии назвали заявление некорректным, а в оппозиции уверены: реакция «Грузинской мечты» обусловлена страхом потерять власть в случае поражения России. При этом перспективы для Грузии, по словам экспертов, при продолжении нынешней политики вырисовываются нерадужные.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, а также к демократическим переменам в Беларуси. Такое мнение он высказал в показанном в эфире украинского телемарафона интервью журналистке Наталии Мосейчук. Причем Зеленский отметил, что произойти это должно мирным путем, после демократизации:

«Я думаю, что украинская победа поставит точку. Я буду очень счастлив за народы этих государств. Победа Украины создаст возможности для принятия политических решений, создаст демократию и внесет вклад в восстановление территориальной целостности Грузии и Молдовы».

В самой Грузии слова Зеленского о том, что победа Украины даст возможность запустить демократические процессы в бывших советских республиках и вернуть оккупированные территории, восприняли неоднозначно. В правящей «Грузинской мечте» высказывание украинского лидера считают некорректным и идущим вразрез с интересами Грузии. Вице-спикер парламента Гия Вольский вновь предупредил, что настроения, которые могут привести к столкновению с Россией, для Грузии губительны:

«Военное и экономическое противостояние с Россией нас уничтожит. Что касается Украины, то мы, конечно, желаем ей восстановления территориальной целостности. Эту позицию и премьер-министр, и другие представители правительства, и представители правящей партии выражали неоднократно. Оказывается, в Грузии нет возможности принимать демократические решения, и, оказывается, Грузию и Беларусь надо поставить в одинаковые условия. Заявления украинского президента по-прежнему остаются некорректными, и в то время, когда мы все должны быть на одной позиции, украинский президент и руководство опять начинают говорить, что власти – это одно, а народ – это другое».

Оппоненты «Грузинской мечты», со своей стороны, уверены: негативная реакция правящей партии на слова Зеленского обусловлена в первую очередь тем, что такой вариант развития событий для нынешних властей Грузии равносилен катастрофе, так как в российско-украинском конфликте правящая партия заняла откровенно пророссийскую позицию. Следовательно, победа Украины для «Грузинской мечты» означает потерю власти, и они всячески будут этому сопротивляться.

«Победа Украины и волна демократизации в Грузии для них неприемлемы. Они приняли геополитически неправильное решение. Выбрали не ту сторону. В этой большой игре они играют неправильную партию. И это, естественно, крайне негативно отразится на их политическом будущем. И еще – они прекрасно понимают то, что сказал Зеленский. Такое развитие событий несет серьезные угрозы их нахождению у власти», – говорит представитель партии «Лело для Грузии» Тамаз Датунашвили.

В грузинской оппозиции считают, что победа Украины должна спровоцировать новую волну демократизации внутри Грузии, которая сметет пророссийскую власть и позволит стране вернуться на путь развития. А это, в свою очередь, поможет Тбилиси восстановить контроль над оккупированными территориями, считает представитель «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили:

«Победа Украины является геополитическим окном для всех народов, борющихся за свободу. Поэтому десятилетие, и даже больше, украинцы и грузины бьются в войнах против России. То, что это геополитический шанс, когда весь Запад помогает Украине в ее справедливой борьбе, понимают и Зеленский, и все остальные. Не понимают только путинские прихвостни, которые, к сожалению, сегодня находятся во власти в Грузии».

Противники «Грузинской мечты» уверены, что победа Украины позволит Тбилиси восстановить территориальную целостность мирным путем, так как Россия будет вынуждена умерить свои геостратегические интересы ввиду неспособности вести новую войну.

При этом один из основателей Грузинского центра стратегического анализа Валерий Чечелашвили считает, что политика «нераздражения Москвы», проводимая правящей партией, становится все более нежизнеспособной. Эксперт отмечает, что словам Зеленского предшествовала недавняя статья Дмитрия Медведева, в которой зампред российского Совета безопасности довольно четко описал, какое будущее уготовано Грузии в случае проигрыша Украины:

«Это политика соглашательства, нераздражения России в надежде на то, что в результате такой политики в двустороннем формате с Россией можно будет решить какие-то наши проблемы. Вот такая концепция. Эта концепция очень непопулярно звучит, но, по сути, так оно и есть, если проследить все действия нашего правительства. Эта концепция в очередной раз потерпела крах. Потому что Медведев прямо говорит: нам вся эта ваша соглашательская политика, ваша политика т.н. нераздражения, неприсоединения к санкциям, то, что у нас растет торговый оборот, то, что у вас усиливается русское влияние и т.д., – для нас этого совершенно недостаточно, говорит прямо нам Медведев. Это ни к чему вас не приведет. Потому что основное, что представляет проблему для нас, – это ваш западный курс, ваше присоединение к НАТО, ваше присоединение к ЕС. Мы этого допустить не можем. И мы этого не допустим».

По словам Чечелашвили, «Грузинской мечте» был послан недвусмысленный сигнал – Тбилиси должен радикально изменить курс. Причем, как подчеркивает эксперт, вопрос не стоит так, что «если вы измените курс, то мы поможем вам решить ваши проблемы». Москва четко дала понять: если Тбилиси не отвернется от Запада, то она устроит Грузии новые проблемы.

И теперь перед «Грузинской мечтой», говорит эксперт, маячит перспектива остаться один на один с Москвой – в том числе и в случае победы Украины.

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