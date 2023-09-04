Грузинская компания уберет с упаковки надписи на русском языке

Горийский консервный завод «Кула» уберет с упаковок сока надписи на русском языке. Об этом сообщил директор компании Вано Гоглидзе.

Ранее информация о том, что «Кула» размещает на упаковке надписи, в том числе наименования фруктов на русском языке, вызвала гневную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые из них объявили компании бойкот.

Гоглидзе при этом утверждает, что «это не русский (язык), это – кириллица, которую используют 14 стран, в том числе Беларусь, Украина, Казахстан, Молдова, Сербия, Румыния».

«Эту письменность используют все, мы отправляем нашу продукцию в эти страны», – сказал Гоглидзе в разговоре с телекомпанией «Формула».

В компании говорят, что те соки, которые стали причиной скандала, в Россию не экспортируются. «Россия не является для нас стратегическим направлением», – сказано в заявлении завода.

Однако другая продукция компании поставляется в Россию. На сайте ООО «Национальные продукты» указано, что эта компания – официальный импортер продукции горийского консервного завода на территории РФ. В Россию, в частности, экспортируют аджику, кетчуп, соусы, приправы, овощные консервы и компоты, произведенные на заводах «Кула».