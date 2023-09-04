В Аджарии открывается «Абхазский культурный центр»

В Аджарии планируется открытие «Абхазского культурного центра». Об этом сообщили в «Информационно-аналитическом центре Абхазии».

Одним из инициатором открытия нового центра является переехавший из Абхазии общественный деятель Роланд Ажиба – глава НПО «Единство для завтрашнего дня».

«Я знаю, что в Аджарии проживает много абхазов. Я не хочу, чтобы они просто существовали. Я хочу, чтобы они развивались, чтобы у них были идеи и проекты, которые мы вместе будем реализовывать», – говорит Ажиба.

Целью «Абхазского культурного центра» будет популяризация абхазского языка и культуры, а также «проведение совместных мероприятий для восстановления доверия между грузинами и абхазами».