D News Abkhazia: глава абхазского МИДа написал заявление об отставке

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба написал заявление об отставке. Об этом сообщил телеграм-канал D News Abkhazia. Публикацией поделились и другие абхазские ресурсы.
«По информации наших источников, Ардзинба уже объявил своему коллективу, что покидает пост министра и возвращается в Россию», – сказано в сообщении.
Ранее телеграм-канал «Легитимный» с более чем миллионной аудиторией сообщил, что «экс-куратор Украины в Кремле Инал Ардзинба возвращается в Москву», чтобы участвовать в борьбе «с идеологической пропагандой коллективного Запада». В публикации было указано, что Ардзинба скорее всего будет работать в контуре «Россия-Беларусь», «Союзное государство».
Официального подтверждения информации об отставке Ардзинба пока нет.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Форум