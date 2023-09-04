D News Abkhazia: глава абхазского МИДа написал заявление об отставке

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба написал заявление об отставке. Об этом сообщил телеграм-канал D News Abkhazia. Публикацией поделились и другие абхазские ресурсы.

«По информации наших источников, Ардзинба уже объявил своему коллективу, что покидает пост министра и возвращается в Россию», – сказано в сообщении.

Ранее телеграм-канал «Легитимный» с более чем миллионной аудиторией сообщил, что «экс-куратор Украины в Кремле Инал Ардзинба возвращается в Москву», чтобы участвовать в борьбе «с идеологической пропагандой коллективного Запада». В публикации было указано, что Ардзинба скорее всего будет работать в контуре «Россия-Беларусь», «Союзное государство».

Официального подтверждения информации об отставке Ардзинба пока нет.