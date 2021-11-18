Назначение Инала Ардзинба: «МИД» пишем, «президентские выборы» в уме?

Вчера в конце рабочего дня на сайте администрации президента Абхазии появилось сообщение о том, что Инал Ардзинба назначен министром иностранных дел республики, указ об этом подписал президент РА Аслан Бжания. Даур Кове, до сих пор возглавлявший МИД Абхазии, освобожден от должности в связи с переводом на другую работу, отмечается в сообщении.

Информация о данном кадровом решении разлетелась во множестве абхазских, российских и других СМИ, стала предметом комментариев в интернет-сообществе. Несведущие, или делавшие вид, что они несведущие, откликанты задавались в соцсетях вопросом: «А что, разве Даур Кове не справлялся с порученным делом?» На самом деле всем следившим за политической жизнью Абхазии хорошо памятно, что слух именно о таком будущем кадровом решении активно обсуждался еще летом. А когда во второй половине сентября Даур Кове отправился с официальным визитом в Южную Осетию для участия в праздновании 31-й годовщины образования братской республики, то, по новому слуху, он оставил в Сухуме заявление об уходе с поста министра. Отвечая на вопрос об этом одной из журналисток на пресс-конференции, Аслан Бжания ограничился словами, что у него претензий к работе главы абхазского МИДа нет. Словом, суммируя все сказанное, можно сказать, что дело тут вовсе не в работе прежнего министра, а в трудоустройстве нового.

Об Инале Ардзинба, несмотря на его молодость (сейчас ему 31 год), в абхазском обществе еще почти десятилетие назад, после того, как он начал появляться в эфире российских федеральных телеканалов, начали рассуждать как о возможном в будущем президенте Абхазии. Аргументами были его стремительный карьерный рост в российских коридорах власти, при этом владение государственным, абхазским, языком, а также то, что он никоим образом не причастен к тому политическому расколу, который к тому времени постиг Абхазию, когда у любого действующего политика в стране неизбежно были свои активные противники и недоброжелатели.

Инал Батувич Ардзинба родился 26 июля 1990 года в Сухуме. Его отец – родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона, бизнесмен, мать – Манана Тарба, врач Республиканской больницы. Дядя Инала – один из основателей ветеранского движения «Амцахара», командир батальона в период войны, Герой Абхазии Салыбей (Ака) Ардзинба был убит в 2003 году в Москве.

В 2007 г. Инал Ардзинба окончил 10-ю среднюю школу в Сухуме, в 2012-м – факультет мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики в Москве. Работал над диссертацией под научным руководством российского политолога Сергея Караганова. В период учебы в Москве Ардзинба был председателем организационного комитета тридцати международных конференций и форумов, проведенных во ВШЭ. В 2012 году стал руководителем форума «Молодежная стратегия-2020» и возглавил исследовательскую группу проекта. В 2012 году в ходе саммита «Молодежной восьмерки» в Вашингтоне Инал Ардзинба лоббировал тему международного признания Абхазии и Южной Осетии. В 2013 г. возглавлял делегацию РФ на саммите «Молодежной двадцатки» в Санкт-Петербурге и саммите «Молодежной восьмерки» в Лондоне.

С 2014 по 2018 год Ардзинба являлся чиновником администрации президента РФ, в частности, в 2016-2018 годах был сотрудником управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. В декабре 2017 года указом президента РФ В. Путина ему был присвоен ранг действительного государственного советника 3-го класса.

С 2014 года в администрации президента РФ занимался вопросами взаимодействия с Украиной, ДНР и ЛНР, был куратором Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины. В августе 2015 года попал в список врагов Украины наряду с Владиславом Сурковым, Сергеем Шойгу и другими. Михаил Саакашвили объявил тогда о создании группы быстрого реагирования для противодействия Ардзинба, который имеет завербованных агентов в Одесской мэрии.

2 июня 2017 года Инал Ардзинба инициировал создание благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».

11 мая 2018 года стало известно, что Ардзинба уволился из управления АП по сотрудничеству со странами СНГ. 24 октября 2018 года он возглавил общественный Совет по делам молодежи при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.

В январе 2020 года Инал Ардзинба рассказал в российском СМИ, что в Абхазии может быть создана новая партия (рабочее название – «Будущее Абхазии»), которую он возглавит. Создавать новую политическую структуру планировалось поэтапно. Сначала, как сообщил Ардзинба, в три этапа пройдет конкурс молодых лидеров. Его победители получат поддержку – смогут пройти стажировку в Москве или возможность трудоустроиться в Абхазии. Если победители конкурса выразят желание, они смогут принять участие в создании партийной структуры.

15 июня 2021 года в Сухуме прошел учредительный съезд социальной платформы «Будущее Абхазии». Выступая на съезде, президент республики Аслан Бжания заявил, что «за прошедший год проект «Будущее Абхазии» стал центром притяжения для талантливой, энергичной, инициативной молодежи из разных уголков нашей страны». В работе съезда также приняли участие послы доброй воли Абхазии певец Николай Басков, теннисистка Анастасия Мыскина и Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Мы связались сегодня с двумя абхазскими общественно-политическими деятелями, нашими постоянными экспертами. Нугзар Агрба так прокомментировал данное кадровое решение:

«Даур Кове, на мой взгляд, работал очень хорошо все эти годы, очень хорошо. Он много ездил, много подписывал договоров, был очень активным. А назначение Инала… Ну, я не знаю сейчас, какие виды у президента на этого молодого человека. Он 90-го года рождения. Скорее всего, этот молодой человек – будущий кандидат в президенты. Когда-нибудь он обязательно будет кандидатом в президенты. Может быть, его готовят к этой должности. Ну, а сейчас можно было бы и другое место для этого предложить. Кове был более опытный здесь. Хотя Инал тоже… много работал в Кремле, набрался опыта. Но в любом случае молодой человек очень грамотный, это факт. Посмотрим, как себя проявит. Но дело тут еще вот в чем. Внешнюю политику определяет президент все-таки, а МИД уже выполняет волю президента. Так что здесь надо учитывать, насколько он будет свободным в своих действиях… Не знаю, трудно сказать, но в любом случае надо приветствовать, думаю, это кадровое решение. У него наверняка в Москве есть друзья, благодаря которым он принесет пользу Абхазии. А на президентские выборы он может пойти… сейчас скажу… через восемь лет. И будет уже вполне созревший для этого парень».

В свою очередь, Тенгиз Джопуа высказался так:

«Есть люди, которые рассматривают его как будущего кандидата в президенты. Сейчас назначение его министром иностранных дел покажет, насколько он способен решать стоящие перед страной проблемы, потому что внешняя политика – это тоже достаточно сложное направление деятельности. Возможно, что это ход, сделанный президентом на базе обещаний, которые он когда-то давал, не более того».

Некоторые в абхазском обществе, еще задолго до этого назначения, рассуждали о том, что Инал Ардзинба со студенческих лет находился в иной среде и это может создать для него трудности для адаптации в абхазской политике. Тенгиз Джопуа согласился с этими рассуждениями:

«Его ментальность практически совершенно иная. Политика, как она делается в Абхазии и в России, – это разные системы координат. Хотя кому-то кажется, что все у нас здесь одинаково, ничего подобного. В Абхазии некоторые вещи просто не получится сделать. Необязательно силовые… А вот просто отдельные политические шаги, привычные в России, невозможно осуществить в Абхазии. Невозможно вести здесь очень сложную политическую игру, чтобы об этом никто не знал. У нас информация очень быстро распространяется, очень небольшая среда.

– Да, ну вот, наверное, и покажет время, на что он тут может претендовать, пока будет работать министром.

– Ну, вот мое личное мнение… Я считаю, что он не очень эффективно себя показал в работе по восточной Украине. Понимаете, работа министра иностранных дел – это работа дипломата, очень гибкая, очень сложная, многоуровневая. Судя по его карьере в Москве, в Управделами президента, не уверен, что он это направление работы тоже вытянет. Ну, посмотрим, время покажет.

– А Кове, насколько знаю, собираются назначить заместителем секретаря Совбеза.

– Ну, это такая должность… утешительная что ли. У Кове просто была поддержка в Министерстве иностранных дел России, я так понимаю. Очень долгое время там с ним было намного проще работать, и они за него так держались. Если бы не эта поддержка, его, наверное, и раньше сняли, мне так кажется. Я не уверен в этом, но…»

В абхазском интернет-сообществе мнения, как чаще всего бывает, разделились, и во многом из-за внутриполитических симпатий и антипатий, поскольку Инал Ардзинба воспринимается как член команды Аслана Бжания:

«Действительный государственный советник Российской Федерации возглавил МИД Абхазии. Интересно! Должность ответственная, работа интересная, надеюсь, будут положительные результаты»;

«Как он будет в качестве главы МИДа передвигаться по миру, если Украина, кажется, объявила его в международный розыск?»;

«Перспективы огромные. Он скоро будет президентом Абхазии. Старую гвардию надо на пенсию»;

«Если учесть, что его работе в Москве сопутствовали скандалы и интриги, в отношениях с тем же Сурковым, то сработаться с ним будет непросто»;

«Блестяще! Ничего не имею против Даура Кове, но Инал Ардзинба в роли министра иностранных дел – это очень здорово»;

«Хаджимбисты, успокойтесь, ваш поезд уже ушел. Назначение умницы Инала министром иностранных дел – это удар по оппозиции. На следующих президентских выборах наверняка он будет баллотироваться, ему как раз будет 35, да и ценз проживания в Абхазии будет. Безусловно, против этой кандидатуры РФ и Путин не будут возражать и не позволят сместить это правительство и президента. Всем хорош мальчик, кстати, из хорошей семьи, умен, образован, красив. Имеет огромный опыт государственной службы, несмотря на молодой возраст… И я понимаю, почему некоторые так недовольны назначением Инала. С его приходом президентские амбиции его однофамильца (Адгура) обнулятся. Просто несопоставимо их сравнивать по всем статьям».

Последний комментарий написал явный сторонник действующей власти, но ему возразили, что если очередные президентские выборы в Абхазии пройдут в срок, весной 2025-го, то Иналу Ардзинба еще не будет хватать до 35-ти нескольких месяцев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия