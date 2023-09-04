В Абхазии привыкли к гастарбайтерам из Средней Азии, которые работают на уборке улиц, в строительстве… Но сейчас они стали встречаться и среди водителей такси, и это стало некоторых местных жителей возмущать.

Неожиданно активное и бурное обсуждение вызвал в абхазском сегменте Facebook короткий пост общественной активистки Асиды Кортуа. Она написала:

«После нескончаемого рабочего дня очень хорошо понимаю усталость и нервозность всех. Но никогда не смогу понять, зачем особо нервным персонам выбирать своей профессией сферу обслуживания? В частности, людям, занимающимся извозом, то бишь таксистам посвящается сей пасквиль. К сожалению, из-за отсутствия хотя бы одного дежурного транспорта в городе приходится пользоваться услугами такси. И вроде бы не возят бесплатно, и вроде должны быть благодарны, что есть работа, но через раз сплошное хамство. То место, куда надо доставить пассажира, их не устраивает, то сел не так, то сдачи у них нет с 300 рублей, и это сугубо твоя вина. И если даже я окажусь сейчас в глазах многих читателей националисткой, но в последнее время в этом особо преуспевают, мягко говоря, водители-«иностранцы». Вы ничего не попутали, «уважаемые»? Вряд ли где в другой стране вы можете себя чувствовать так вольготно и спокойно. Вы же все приезжаете сюда согласные на любую работу. Что потом происходит? Гниете от хорошего к себе отношения? Так как я чаще всего пользуюсь услугами «Гаруда-такси», то просьба к руководителям фирмы: хотя бы иногда проводите профилактические работы со своими работниками. И в особенности с неместными. В следующий раз и у меня может сработать человеческий фактор не совсем в хорошую сторону. И напоследок, пожалуйста, информируйте о повышении цен за проезд заблаговременно. Из-за этих непонятных скачков цен могут случаться неприятности».

Последовали сотни лайков и многие десятки комментариев. Разумеется, и раньше в этом сегменте не раз завязывались дискуссии относительно работы транспортников, чаще всего маршрутчиков: в основном, как правило, интернет-пользователям хочется выплеснуть свои обиды и претензии. Но вот о работе такси речи как-то не заходило, может, еще и поэтому нашлось столько желающих высказаться. Многих прочитавших эти комментарии удивило, что в Абхазии столько регулярно ездящих на такси, ибо обычно здесь или пользуются своими автомобилями, которых порой два-три в одной семье, или же наименее обеспеченные городскими автобусами с оплатой 10 рублей, или троллейбусами с оплатой 5 рублей. Регулярно пользуются такси, как понял из бесед с ними, не имеющие машин, но живущие вдали от маршрутов общественного транспорта, а также нагруженные продуктами с рынка… А еще новостью для многих стало то, что водителями такси в Сухуме сейчас работает много гастарбайтеров – как в Нью-Йорке, Москве и подобных мегаполисах. Ведь раньше, уже почти двадцать лет граждане Узбекистана, Таджикистана и других стран, приезжавшие в Абхазию на заработки, трудились на уборке улиц, в строительстве, разнорабочими… Приведем несколько типичных интернет-комментариев поста людей с разными точками зрения:

«Я на днях столкнулась с таксистом из «Гаруды», из Азии. Подъехал не к тому подъезду, куда был вызван, видит – стоит девушка с сумками у соседнего подъезда, и не стал подъезжать, а ждал, когда пассажирка потащит сумки к нему. И пока она не попросила его выйти из машины и открыть багажник, он сидел в кабине. И еще по дороге, увидев своих землячек, хотел их подсадить! Почему же здесь так вольготно чувствуют себя мигранты? И есть ли квота на их присутствие?»;

«Езжу на такси постоянно, 2-5 раз в день, в основном это фирма «Гаруда». Попадала не раз на приезжих ребят, проблем не было, вежливые, молча везут, сдачи не было - округлил в мою пользу. Возможно, вам не повезло, но... не от нации и гражданства дело зависит. Зато могу привести столько случаев с нашими местными – и хамство, и суммы другие называют, с разницей в 100-150 рублей, не выйдут и не откроют багажник... Звоните и жалуйтесь именно на того, кто приехал сейчас, не надо в одну кучу всех. А что касается прав, многие ли имеют права и нормально ездят? Сколько аварий с участием приезжих? Почему берут на работу приезжих?.. Так лучше они, чем водитель под кайфом или с перегаром местный, да, и такое было. В чужом глазу соринку видно, но в своем и бревно не видим»;

«Есть такое, согласен с автором. От хорошего отношения доброту принимают за слабость… Абхазия уже в Азию превратилась тихо-тихо»;

«Те, кто делит людей по цвету кожи, национальности, языку, обречены на несчастья. Тут уже ничем не помочь, однозначно. Одно радует – таких меньшинство»;

«Таксистов местных не хватает летом – вот и вся причина. Хотя я в «Гаруде» встречаю вежливых и тактичных таксистов, в том числе и азиатов. Видимо, мне везет»;

«Полностью согласен. Каждый вечер вызываю такси, и уже неоднократно попадаются хамоватые, чем-то недовольные таксисты, причем в моем случае это и местные тоже. Если берут работников и они не знают элементарно улицы, то пусть хоть навигатором научатся пользоваться. И самое главное – нормально разговаривать! В силу своего воспитания сдерживаюсь, но постоянно молчать тоже никто не будет!»;

«Тут больше работает обоюдное. Даже испорченное настроение таксиста может изменить дружелюбность и приятный разговор. Ведь я еду с человеком 10-15 минут, а он с утра до ночи возит разных людей, и не все позитивную атмосферу излучают».

А далее, вопреки обыкновению в подобных случаях в соцсетях, ответили те, к кому была обращена критика. Вот начало их ответа:

«Несколько дней назад был опубликован комментарий, на который мы бы хотели ответить от лица компании. В первую очередь нам искренне жаль, и мы приносим свои извинения Кортуа Асиде за отношение отдельного водителя «Гаруда-такси» к нашему клиенту. К сожалению, в тексте публикации мы не нашли конкретную причину, но наш клиент всегда прав. Так заведено. Теперь хотели бы подробнее разобрать некоторые комментарии…».

И далее руководство компании объяснило, что очень многие местные водители такси в ней с началом летнего сезона переключились на работу в туристической отрасли, что более материально выгодно, и одновременно в компанию обратилось много желающих работать из числа гастарбайтеров, со всеми необходимыми документами. У компании не было никаких оснований им отказывать, с ними был проведен весь инструктаж…

В данном случае все интернет-комментарии, за редким исключением, были позитивными. В частности, такой: «Вот молодцы! Отрадно, что отреагировали, да так развернуто, четко. Так должны работать и наши чиновники. Не игнорировать, а со вниманием реагировать на общественное мнение».

Написала и сама Кортуа: «Благодарю за развернутый ответ. И за реакцию отдельное спасибо. Желаю вашей фирме благотворной работы и больших финансовых успехов. Большая часть нашего населения работает в сфере обслуживания в той или иной ее форме. И я считаю правильным терпимое отношение к клиенту… Ну, а если не получается терпеть, - находить другую работу».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с компанией «Гаруда», в которой около двухсот постоянно работающих автомашин. Начальник ее рекламного отдела Астан Барциц, который готовил ответ компании, уточнил относительно ушедших нынче работать в туристическую отрасль:

«Нет, они имеют право вернуться и продолжать у нас работать.

– А те, которые из Средней Азии, должны уйти?

– Нет, такого тоже нет. Все, которые хотят и предпочитают работать у нас, они продолжают работать.

– А-а, так у вас на собственных машинах ездят?

– Да, это собственные авто у этих водителей. Поэтому они имеют право как выходить на линию и работать, так и не выходить».

Но у компании есть и собственные автомобили, предоставляемые ею водителям. Мы решили выслушать также мнение общественно-политического деятеля Нугзара Агрба. Вот что он сказал:

«Ничего в этом плохого нет, что они работают. Где бы они ни работали – и в строительстве, и в уборке мусора, и везде, – они работают нормально. Не будем сейчас разделять – узбек, таджик, абхаз, еврей… не имеет значения. Лишь бы он хорошо работал. Многие из них работают хорошо. А нас не удивляет, что на рынке они в аренду берут магазины?.. И абхазы с ними с удовольствием работают. Но, к сожалению, среди наших людей есть злопыхатели, которым ничего не нравится… Вот лишь бы покритиковать».

Он вспомнил о некоторых «патриотах», которых в соцсетях время от времени осеняет: а давайте мы отправим восвояси всех этих гастарбартайтеров, которые занимают «наши» рабочие места, в том числе и на уборке улиц… Потом, правда, когда им предложишь привести имена хотя бы десятка местных, которые готовы завтра заступить на эти рабочие места, они тут же говорят, что искать – это не их дело… Когда в период пандемии коронавируса гастарбайтеры массово уехали, замены им так и не нашлось. Об этом свидетельствует миграционная служба Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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